Windows 11 torpédovaly trh s webkamerami novou funkcionalitou

Microsoft pracuje na tom, abyste mohli místo webové kamery používat chytrý telefon se systémem Android, čímž by uživatelům pravděpodobně umožnil bezplatný přístup k vysoce kvalitním webovým kamerám.





Tato možnost ještě není zcela k dispozici; Microsoft se o chystané funkci zmínil v souvislosti s „momentální“ aktualizací systému Windows 11 z března 2024. Poté společnost vydala blogový příspěvek, v němž uvedla, že funkce je testována ve „všech“ kanálech programu Windows Insider. To je neobvyklé, protože to naznačuje, že se testuje i v kanálu Release Preview – což znamená, že se jí možná brzy dočkáme.

Jde o poměrně velkou věc. Webové kamery byly do roku 2020 do značné míry ignorovány, než se díky rozmachu práce z domova během pandemie staly prioritou videochaty Zoom a Microsoft Teams. To znamenalo, že výrobci notebooků začali zlepšovat kvalitu svých webových kamer a na trh se začaly dostávat kvalitní kamery s rozlišením 1080p a 4K.

Pravděpodobně však vlastníte více než jeden chytrý telefon, tedy za předpokladu, že jste nevyřadili starší model. Většina z nich výrazně převyšuje kamery, které se nacházejí v noteboocích, nebo dokonce samostatné webové kamery, ať už jsou přední, nebo zadní.

„Postupně rozšiřujeme možnost používat kameru telefonu nebo tabletu se systémem Android v libovolné videoaplikaci na počítači se systémem Windows 11 pro uživatele programu Windows Insider ve všech kanálech programu Insider,“ uvedl Microsoft. „Díky této funkci budete moci flexibilně a snadno bezdrátově využívat vysokou kvalitu fotoaparátu svého mobilního zařízení v počítači. Mezi tyto schopnosti patří možnost přepínat mezi přední a zadní kamerou, pozastavení přenosu při přerušení a využívání efektů poskytovaných vaším mobilním telefonem.“

To znamená, že budete moci používat webovou kameru telefonu v aplikacích Zoom, Google Meet, Teams a prakticky v čemkoli jiném, přičemž všechny filtry a další režimy dostupné pro kameru telefonu budou pravděpodobně dostupné i v systému Windows. To by mohlo mít obrovský dopad na prodej webových kamer a na (chystaný?) trh s držáky na notebooky pro smartphony.

Má to všechno nějaký háček? Jen ten obvyklý: budete potřebovat (samozřejmě) telefon s Androidem 9 nebo vyšším, který s počítačem propojíte prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem.

Jasně, možnost používat telefon jako webovou kameru ve Windows není zcela nová. S oficiálním nastavením systému Windows to však vypadá, že Microsoft právě nedbale zacloumal s trhem s webkamerami.