Windows dávají sbohem WordPadu

Microsoft ukončuje aplikaci WordPad, která byla posledních 28 let součástí všech operačních systémů Windows. „Od tohoto buildu se aplikace WordPad a Lidé po čisté instalaci operačního systému již nebudou instalovat. V příští fázi bude WordPad při aktualizaci odstraněn. Aplikaci WordPad nebude možné znovu nainstalovat. Aplikace WordPad je zastaralou funkcí systému Windows,“ uvádí se na blogu programu Windows Insider, který ukončení používání aplikace WordPad oznamuje.





Microsoft zařadil WordPad mezi „zastaralé“ aplikace v září 2023. Společnost tuto „zastaralost“ definuje jako „fázi životního cyklu produktu či funkce, kdy již není aktivně vyvíjen a může být v budoucích verzích produktu, jehož je součástí, nebo online služby odstraněna“.

Pro textové dokumenty typu .doc a .rtf Microsoft doporučuje používat aplikaci Word, pro jednoduché textové dokumenty s příponou .txt pro změnu Poznámkový blok. WordPad jako textový editor obsahoval funkce Poznámkového bloku i MS Wordu.

„Původní cílovou skupinou WordPadu byli uživatelé, kteří neměli přístup k MS Wordu, ale chtěli něco lepšího, než byl Poznámkový blok,“ uvedl Pareekh Jain, generální ředitel společnosti Pareekh Consulting. „Za těch 28 let se toho hodně změnilo, objevily se nové způsoby zadávání textu ve webových a mobilních aplikacích a také se zvýšila penetrace MS Office. Užitečnost aplikace WordPad se snížila.“

Slábnoucí funkčnost a popularita

WordPad ztrácel na významu, protože funkce bohatého formátování textu (RTF) se staly snadno dostupnými.

„WordPad se pro všechny praktické účely stal v posledních letech zbytečným programem,“ říká Deepak Kumar, zakladatel a analytik a vedoucí výzkumu ve společnosti BMNxt Business and Market Advisory. „Po dlouhou dobu měl svou hodnotu jako bezplatný textový procesor se slušnými možnostmi RTF pro ty, kteří si nechtěli kupovat placený textový editor, jako je Word. Nicméně s tím, jak se stále více funkcí RTF dostávalo do aplikací přímo v prohlížeči, jako jsou e-maily, a do dalších volně dostupných alternativ, potřeba WordPadu klesala.“

WordPad nepatřil k oblíbeným aplikacím systému Windows a podle analytiků jej běžní uživatelé ani programátoři sotva budou postrádat. „Protože nebyl tak základní jako Poznámkový blok, nebyl vyhledáván ani programátory jako nástroj pro čtení zdrojového kódu a další podobné věci. A samozřejmě měl daleko k výkonnějším editorům zdrojového kódu, jako je Notepad++. Takže vzhledem k tomu, že Microsoft plánuje jeho vyřazení v některé z příštích verzí Windows, těžko se mohou ozvat nějací zarytí fanoušci, protože ti už pravděpodobně nejsou mezi námi,“ zhodnotil Kumar.

Technologické společnosti musí neustále vyvíjet produkty a řešení v souladu s vyvíjejícími se potřebami zákazníků. „V tomto ohledu dělá Microsoft správný krok,“ poznamenal Jain.