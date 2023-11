Windows jako aplikace je na obzoru

Můj první počítač byl IBM System/360, se kterým jsem pracoval prostřednictvím terminálu IBM 3270. Později jsem přešel k minipočítači PDP-11 s Unixem, kde byl mým rozhraním terminál VT-102. V té době byl veškerý výpočetní výkon vzdálený. Pak CP/M, Apple a IBM PC všechno změnily. A stolní počítač se stal místem, v němž byl zároveň výkon. Dnes se vracíme zpět ke vzdálené výpočetní síle a od PC k nabídkám cloudových služeb typu Desktop-as-a-Service (DaaS), jako je například Windows 365.





Microsoft přesně o to usiluje už léta. Nevěříte? Podívejte se na aplikaci Windows App, bránu ke všem nabídkám Microsoftu vzdálené práce se systémem Windows. Windows App, která je zatím ve fázi beta, vám umožní připojit se k Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, Remote Desktop Services a vzdáleným počítačům v podstatě z jakéhokoli počítačového zařízení. Konkrétně ji můžete používat z počítačů Mac, iPhonů, iPadů, jiných počítačů se systémem Windows a – pozor! – z webových prohlížečů. To znamená, že budete moci spouštět systém Windows z počítačů s operačním systémem Linux, z Chromebooků i z telefonů a tabletů se systémem Android.

Pokud jste tedy dosud byli odkázáni na systém Windows, protože váš šéf trval na tom, že nemůžete dělat svou práci z Chromebooku, z počítače s Linuxem nebo z Macu, váš den nadešel. Stále můžete pracovat s počítačem dle svého výběru, a systém Windows používat pouze v případech, kdy vyžadujete software specifický pro Windows.

Upozorňuji, že to už nějakou dobu můžete dělat. Jak jsem nedávno upozornil, všichni dodavatelé softwaru pro Windows nechtějí, abyste provozovali samostatné aplikace pro Windows; dávají přednost webovým aplikacím typu Software-as-a-Service(SaaS). Mohou tak na vás vydělat mnohem více peněz, když budou trvat na tom, abyste platili měsíční předplatné místo jednorázové platby.

Jistě, Microsoft vydělal první miliardy na Windows a stolních počítačích, ale to už léta není jeho obchodní plán. Jak si nedávno všiml Zac Bowden, vedoucí redaktor serveru Windows Central, v interní prezentaci Microsoftu z června 2022 společnost plánuje „přesunout Windows 11 stále více do cloudu“. Což by znamenalo, že by byl operační systém dostupný v jakémkoliv zařízení. K tomuto kroku se přitom schylovalo dávno předtím, než se Microsoft zamiloval do umělé inteligence. Koncept Windows DaaS je znám od roku 2018. Díky Windows App bude ještě jednodušší.

Jak snadné to je? Velmi.

Například budete moci používat Windows na dálku prostřednictvím prohlížečů, využívajíc staré verze Chrome, Firefox, Safari a samozřejmě Edge. V podstatě platí, že pokud váš webový prohlížeč podporuje HTML5, měli byste být v pohodě. Z prohlížeče budete moci přesměrovat místní zařízení, jako je tiskárna, mikrofony, kamery, vaše poloha, zvuk a schránka, do vzdálené relace. Pokud přesměrujete místní schránku do vzdálené relace, můžete kopírovat a vkládat text. Co se týče kopírování a přesouvání souborů, jsou informace poněkud matoucí – Microsoft na jednom místě uvádí, že je možné, jinde píše, že možné není. Tak uvidíme.

Zatím nejsou podporovány všechny vzdálené služby Windows. Microsoft například uvádí, že budete moci používat počítače se vzdálenou plochou, ale v tuto chvíli tomu tak není. Podpora se však blíží. Chcete-li využívat aplikaci Windows, musíte upgradovat na nejnovější verzi systému Windows 365. Musíte mít také prozatím firemní nebo studentský účet. Pokud splňujete podmínky, po spuštění systému Windows 365 vás přivítá výzva k prozkoumání funkcí aplikace Windows App prostřednictvím interaktivní prohlídky. Po prohlídce můžete vstoupit na obrazovku „Domů“ a připojit se ke vzdáleným zařízením nebo aplikacím, k čemuž vám pomohou intuitivní filtry navržené pro zjednodušení procesu vyhledávání.

Na této přizpůsobitelné domovské obrazovce můžete z jedné obrazovky používat více služeb a počítačů – ačkoli na smartphonu bych to nezkoušel. Aplikace Windows vám umožní používat více monitorů s vlastním a dynamickým rozlišením zobrazení a škálováním. Pokud tedy rádi používáte více displejů, jako já, budete moci na jednom displeji spouštět svou osobní plochu a na druhém vzdálenou relaci systému Windows.

To vše vypadá zajímavě. Jak ale Microsoft upozorňuje, „aplikace Windows je v současné době ve fázi preview“. Před samotným vydáním tak může být podstatně upravena. Pro vyzkoušení však zatím postačí. Koneckonců, ať se vám to líbí, nebo ne, představuje budoucnost Windows.