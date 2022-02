Z Apple Reality se stává realita

Šéf Mety Mark Zuckerberg tvrdí, že pracovní schůzky budou časem probíhat ve virtuálním prostředí, ve kterém nás bude reprezentovat náš avatar. Má pravdu. Až na to, že spíš než Meta na daleko přívětivější podobě této platformy pracuje Apple. Byť platí, že stále můžeme vycházet jen z prohlášení společností, spekulací a taky zdravého rozumu.

Na úvod však trošku investigativy. Apple evidentně pracuje na operačním systému nazývaném realityOS nebo též rOS. Alespoň soudě dle odkazů, které byly objeveny v prvních buildech iOS 13, GitHub repozitáři a dokonce i v upload logu App Storu.

GitHub repozitář zmiňuje též realityOS simulátor, nejspíš určený pro vývojáře. Přičemž slůvko Reality Apple využívá v názvech dvou svých licencovaných AR vývojářských nástrojů, a to RealityKit a Reality Composer a budeme-li vycházet z dosavadního brandování svých operačních systémů (iPhoneOS, macOS, tvOS), označení realityOS se zdá být víc než pravděpodobné, stejně jako název platformy Apple Reality.

Další zprávy naznačují, že Apple nejspíš už příští rok (možná v roce 2024) vydá headset, který bude určený jak pro rozšířenou (AR) tak virtuální (VR) realitu. Neboli: podporovat bude sice i VR, Apple však bude upřednostňovat AR aplikace, což lze usuzovat z dosavadních prohlášení, obchodních akvizic či patentů.

První headset bude s AR pracovat podobně jako iPhone (zobrazení virtuálních objektů v reálném prostředí), ovšem s využitím stereoskopických brýlí. Dle všeho však Apple pracuje též na pokročilejším produktu, který má víc připomínat běžné brýle.

Už před půl druhým rokem jsem předpovídal, že Apple jako avatary bude využívat tzv. memoji čili „kreslené“ podobizny uživatelů, známé už třeba z aplikace iMessage. Nyní tuto myšlenku podpořil též Mark Gurman z Bloombergu (který má zpravidla spolehlivé zdroje).

Na memoji je skvělé, že dokáží v reálném čase vyjádřit výraz tváře, gesta i další formy non-verbální animace a zároveň mluvit skutečným hlasem uživatele. Pro řadu uživatelů je toto pojetí daleko příjemnější než klasické video hovory, které se mohou stát vyčerpávajícími.

Applovská technologie pro virtuální meetingy byla původně vytvořena společností Spaces spadající pod animační studio DreamWorks. Její model – původně zamýšlený pro zábavní parky – postupně integruje do budoucí podoby FaceTime, v níž s využitím Reality brýlí uvidíme virtuální meeting u kulatého stolu, v rámci kterého budou mít uživatelé k dispozici virtuální zdroje typu tabulí či 3D modelů.

Zásadní je, že v tomto prostředí se uživatel zobrazený coby hologram uvidí jako ve vlastním čili uvidí například i skutečný hrníček s kávou na skutečném stole před sebou, který by ve virtuální realitě neviděl. Stejně tak pro komunikaci s člověkem po pravici bude muset skutečně pootočit hlavou doprava a zároveň dotyčného uslyší z pravé strany mluvit.

Bylo by skvělé, pokud by Apple pro takové virtuální meetingy skutečně využil FaceTime způsobem, aby se jich mohli účastnit uživatelé s brýlemi stejně jako ti bez brýlí jen s telefonem – první zobrazení jako 3D avataři, druzí prostě jako plovoucí video obrazovka přenášející reálný obraz.

Krom memoji Gurman zdůrazňuje též SharePlay, který má uživatelům umožnit ve virtuálním prostředí sdílet prezentace a jiné dokumenty, díky čemuž by se Apple Reality stala extrémně lákavým kolaborativním nástrojem. Externí kamery na Reality headsetech pak mají nejen zachycovat gestikulaci rukou, ale umožnit též psaní na virtuální klávesnici či tabuli.

Popravdě, řada nedávných novinek pro iOS mohla být navržena s myšlenkou budoucího využití v realityOS – ať už jde o U1 čip, ARKit či prostorové audio s dynamickým sledováním pohybu. Možná je Apple – stejně jako já – přesvědčený, že se AR jednoho dne rozšíří do té míry, že nahradí chytré telefony jako ta nejpopulárnější výpočetní platforma, a chce proto udávat směr.

A tak zatímco Meta vyhlíží budoucnost, v níž budou uživatelé od rána do večera ponořeni ve virtuální realitě, o pracovních schůzkách nemluvě, Apple pracuje s modelem rozšířené reality, do které si čas od času odskočíme, abychom se zase rádi vrátili do skutečného světa.

Mám za to, že v otázce toho, po čem lidé touží a kolik virtuálního jsou ve svých životech ochotni tolerovat, se Meta plete. Že správnou cestou se vydal Apple.