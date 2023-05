Z periferií Microsoftu se stávají sběratelské artikly

Periferie od Microsoft jsou mrtvé. Ať žijí periferie Microsoft (Surface).





Po dekádách nabídky periferií Microsoftu, jako je například klávesnice Microsoft Modern Keyboard, Microsoft končí. Místo toho se bude věnovat periferiím značky Surface – mezi které patří některé podobné periferie prodávané pod značkou Surface. Ne však všechny.

Setkali jste se někdy s padělkem firemního hardwaru? Ano, už několikrát Ano, ale pouze výjimečně Ne, i když nakupujeme i u neautorizovaných prodejců Ne, kupujeme pouze u autorizovaných prodejců Zobraz výsledek

„Do budoucna se soustředíme na naše portfolio příslušenství pro počítače se systémem Windows pod značkou Surface,“ říká Dan Laycock, senior manažer komunikace Microsoftu, v prohlášení pro The Verge. „Budeme i nadále nabízet řadu příslušenství pro počítače pod značkou Surface – včetně myší, klávesnic, per, dokovacích stanic, adaptivního příslušenství a dalších. Stávající PC příslušenství značky Microsoft, jako jsou myši, klávesnice a webové kamery, se bude prodávat za stávající prodejní ceny až do vyčerpání zásob.“

Není však jasné, nakolik se bude řada periferií Surface překrývat s těmi stávajícími, což vyvolává otázku, zda se Microsoft skutečně částečně stahuje z trhu, nebo zda se pouze změní logo na krabici. Klávesnice Microsoft Surface Ergonomic Keyboard (mimochodem vyprodaná) vypadá prakticky stejně jako klávesnice Microsoft Ergonomic Keyboard, i když jedna je potažena látkou Alcantara a druhá je plastová. Myš Surface Arc Mouse vypadá také v podstatě stejně jako myš Microsoft Arc Mouse, i když v jiných barvách. Jiné, jako například klávesnice Microsoft Designer Keyboard, však nemají žádné ekvivalenty Surface.

Je to ironický zvrat vzhledem ke zprávě Microsoftu, že jeho podnikání v oblasti Surface utrpělo 30% pokles prodeje a že jeho zásoby zůstávají vysoké. To obvykle naznačuje, že se prodeje chystají.

Vtip je v tom, že Surface je prémiová značka a Microsoft si za ni účtuje odpovídající sumy. Na Amazonu stojí myš Microsoft Arc Mouse 48,58 dolarů, zatímco Microsoft si Surface Arc Mouse cení na 66,99 dolarů. Navíc, Microsoft nevyrábí Surface ekvivalenty pro všechno ze své produktové řady – například pro webovou kameru Microsoft Lifecam.

Dodejme, že Microsoft uvedl na trh klávesnici Microsoft Natural Keyboard už v roce 1994, což znamená, že máme za sebou několik desetiletí produktů Microsoft. Ale všechno dobré jednou končí…