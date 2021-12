Z ptačí perspektivy: Rakousko pomocí dronů buduje základy chytrého zemědělství

Jeho optickému vnímání neunikne sebemenší detail, a jakmile zaznamená, že některé rostliny potřebují přihnojit či postrádají vláhu, okamžitě upozorní svého pána. Futuristický projekt vinařství Nussböckgut je první vlaštovkou chytrého zemědělství na území Rakouska a už nyní sbírá body především za udržitelnost.

Práce farmáře s sebou vždy nesla spoustu záludných neznámých – jaké bude počasí, kolik se urodí, zda je všude dostatek vody nebo kdy je ta nejlepší doba pro sklizeň. Nalézt správnou odpověď často vyžadovalo inovativní přístup i notnou dávku štěstí, v posledních dekádách také nabízejí pomocnou ruku nové technologie. S bezdrátovými sítěmi 5G však nyní přichází skutečný průlom v zemědělství, který ušetří práci farmářům a zároveň zabrání plýtvání prostředků – drony totiž mávnutím vrtulí zvládnou to, co by s půdou svázaný zemědělec dovedl jen stěží.

Jen tam, kde je potřeba

Projekt inteligentních polí vznikl ve spolupráci technologického giganta Huawei a největšího rakouského provozovatele dronů, společnosti Dronetech, s hlavním cílem – prokazatelně zvýšit udržitelnost lokálního zemědělství. Toho lze dosáhnout především optimalizací celého pěstitelského procesu a právě zde doposud ležel kámen úrazu. Zavlažování, hnojení i užívání pesticidů se dělá v drtivé většině případů plošně, přitom pečlivý monitoring osázené plochy, dostatek dat a správná analýza mohou tento přístup zásadně změnit. Cílená péče v konkrétních oblastech, které jsou vyhodnocené jako hůře prospívající, je klíčem k úspoře a šetrnosti napříč zemědělským i byznysovým plánem. A také významným krokem k celkové udržitelnosti.

Zemědělské drony se starají zejména o monitorování stavu půdy a následné hnojení velkých ploch podle konkrétní potřeby. Jsou vybavené speciálními senzory RBG s vysokým rozlišením, které dokážou posoudit celkový stav pole nebo mezery ve výsadbě. Vytvářejí také„ index zelenosti“, tedy systém hodnocení rostlin, a pomáhají tak vyvodit závěry o tom, jak zdravé jsou jednotlivé plodiny na různých místech osázené plochy. Všechna data díky 5G v reálném čase přenášejí zpět na základnu a umožňují zemědělcům okamžitě reagovat. „Jde o první systém tohoto druhu v zemi,“ vysvětluje Andreas Reichhardt, státní tajemník rakouského ministerstva zemědělství.

5G a umělá inteligence v souladu s přírodou

Odvětví zemědělství čelí v dnešní době mnohonásobně více výzvám, než kdy dřív, a to nejen ve světle klimatické krize. „Zemědělství je velmi náročné na pracovní sílu. Je těžké sehnat kvalifikovaný personál a je důležité zacházet s plodinami co nejšetrněji k životnímu prostředí,“ vysvětluje Beatrix Velechovsky, vedoucí manažerka vinařství Nussböckgut. Díky zapojení dronů, které zvládají v krátkém časovém úseku monitorovat rozlehlé zemědělské plochy, a chytré analýze dat na základě umělé inteligence mohou zaměstnanci vinařství poskytovat vinohradu péči na míru a zároveň výrazně snížit množství použitých pesticidů.

Erich Manzer, zástupce CEO rakouské pobočky Huawei, vidí v dronech s 5G moduly ohromný potenciál: „Technologie 5G byla vyvinuta s důrazem na tři vlastnosti: šířku pásma, nízkou latenci a schopnost zvládnout připojení milionů zařízení. V tomto konkrétním projektu se zaměřujeme zejména na vysokorychlostní připojení a přenos obrázků v reálném čase. Data zaznamenaná drony procházejí důkladnou analýzou pomocí umělé inteligence.“ Největší překážkou je podle Manzera v současné době hlavně dostupný 5G signál ve venkovských oblastech. Právě na jeho zlepšení nyní alpská země intenzivně pracuje.