Za 10 let vzrostl objem přenesených mobilních dat 300krát

Společnost Ericsson zjistila, že od roku 2011, kdy publikovala svou první zprávu o mobilním světě (Ericsson Mobility Report), se objem dat přenesených přes mobilní zařízení zvýšil téměř třistakrát. Toto zjištění založené na aktuálních a historických datech je součástí mimořádného vydání zprávy Ericsson Mobility Report za listopad 2021, které se ohlíží za posledními deseti lety. Zpráva popisuje klíčové trendy a události, které minulé desetiletí ovlivňovaly, a představuje nejnovější předpovědi až do roku 2027.

Předpoklad, že se 5G stane nejrychleji se šířící mobilní generací, je podložen aktualizovaným odhadem, že do konce roku bude toto připojení využívat 660 milionů zařízení. Tento nárůst je vyšší, než byla očekávaná poptávka v Číně a Severní Americe, a částečně je způsoben poklesem cen přístrojů s podporou 5G.

Kromě toho ve 3. kvartálu roku 2021 přibylo 98 milionů nových přístrojů s 5G – a to oproti 48 milionům nově připojených přístrojů se 4G. Odhaduje se, že na konci roku 2021 budou sítě 5G pokrývat více než dvě miliardy lidí.

. Očekává se, že v této době už bude 5G tvořit asi 50 procent všech připojených mobilních přístrojů – což by odpovídalo 75 procentům populace planety a asi 62 procentům veškerých datových přenosů z chytrých telefonů.

Podle aktuálních předpovědí se očekává, že do roku 2027 se stane technologie 5G dominantním způsobem pro připojování mobilních zařízení k internetu

Nasazování sítí 4G LTE sehrálo od roku 2011 klíčovou roli v zapojení 5,5 miliard nových chytrých telefonů po celém světě, čemuž pomohlo také to, že na trhu je více než různých modelů přístrojů s podporou 4G. Zpráva ukazuje, že životní cyklus technologie 5G bude z pohledu nástupu technologie mnohem rychlejší. Dnes už přístroje 5G tvoří 23 procent globálního objemu, ačkoliv u 4G to bylo ve stejné fázi životního cyklu pouze 8 procent.

To je další faktor, který exponenciální růst objemu přenesených dat posiluje. Objem dat přenesených v mobilních sítích vzrostl v meziročním srovnání ve 3. čtvrtletí roku 2021 o 42 procent na zhruba 78 EB (ExaBytes), což zahrnuje také datové toky ze služeb Fixed Wireless Access (FWA). Ve 3. čtvrtletí 2021 bylo přes mobilní zařízení přeneseno více dat než za celou historii do konce roku 2016. Podle nových odhadů se celkový objem mobilních datových přenosů do konce roku 2027 pravděpodobně vyšplhá na 370 EB.

Zpráva také ukazuje, že charakter mobilních připojení se rychle mění, což nárůstu mobilních datových toků také přispívá. Segmentem, který připojuje nejvíc aplikací IoT, již není 2G/3G, ale širokopásmový IoT. Očekává se, že tento segment bude do konce roku 2021 tvořit 47 procent všech mobilních připojení IoT; 37 procent bude připadat na 2G/3G a 16 procent na technologie Massive IoT (NB-IoT a Cat-M).

Nové odhady potvrzují, že v příštích letech nás čeká značné urychlení nasazení IoT ve velkém v oblastech, jako jsou nositelné přístroje sledující zdravotní stav, sledování logistických operací, monitoring životního prostředí, chytré měřící přístroje a chytré přístroje pro sledování výroby. Očekává se, že do roku 2027 bude masivní nasazení IoT tvořit 51 procent všech mobilních připojení IoT.

Ve stejném období by měla připojení FWA narůst na téměř trojnásobek, a to z 88 milionů na konci roku 2021 na asi 230 milionů v roce 2027. Očekává se, že téměř polovina těchto připojení bude realizována přes sítě 5G.