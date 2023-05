Zájem o chytré telefony pořád padá. Komu se dařilo?

V prvním čtvrtletí roku 2023 si první místo s 35% podílem na trhu vydobyla společnost Samsung, a to i přes meziroční pokles o 16 %. Nejúspěšnějšími modely společnosti Samsung byly nově uvedené modely S23 Ultra, S23 a A14 spolu s loňskými modely A53 a A33.





„Společnost Samsung se v západní Evropě dále zaměřila na segment střední a vyšší třídy, což je motivováno lepšími příjmovými faktory, vyššími ziskovými maržemi a silnějším potenciálem pro integraci ekosystémů,“ uvedl Runar Bjørhovde, analytik společnosti Canalys.

„Podle odhadů společnosti Canalys vzrostl v 1. čtvrtletí 2023 ASP společnosti Samsung o 11 %, což mělo za následek 6% pokles celkové hodnoty dodaných zařízení. Společnost Samsung investovala velké prostředky do reklamy na značku a produkty, stejně jako do MDF a iniciativ společného marketingu s operátory a maloobchodními řetězci, aby posílila svou přítomnost. Cílem těchto investic je také vyzvat společnost Apple, která zvýšila svůj podíl na trhu na 33 %. Dodávky společnosti Apple v tomto čtvrtletí vzrostly o 1 % ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2022, a to díky prodeji zařízení iPhone 14 Pro a Pro Max. Podle průzkumu Canalys Consumer Insights zůstává Apple v západní Evropě nejodolnějším prodejcem, za čímž stojí nejvěrnější uživatelská základna v regionu v kombinaci s vysokou oblibou mezi uživateli, kteří přecházejí na jiný typ zařízení."

Třetí místo obhájila společnost Xiaomi s 15% podílem na trhu, a to i přes 17% meziroční pokles. Výkon společnosti Xiaomi byl tažen jejími modely Redmi a Redmi Note, přičemž Španělsko, Itálie a Německo byly jejími klíčovými trhy.

Společnost Xiaomi se i nadále zaměřuje na segment nízké a střední třídy, což jí pomáhá udržet si pozici před ostatními čínskými prodejci. Společnost Xiaomi se zaměřila na ziskovost, přičemž menší prodejní tým se soustředí na klíčové operátory a maloobchodní řetězce.

První pětici doplnily společnosti OPPO a TCL, z nichž každá zaujímá 3% podíl na trhu, který meziročně poklesl o 53 %, resp. vzrostl o 19 %.

„Situace na trhu se stává neuvěřitelně konkurenční i mimo tři největší dodavatele," řekl Kieren Jessop, analytik společnosti Canalys. „V 1. čtvrtletí 2023 měly těsné postavení OPPO, TCL, Google Pixel, Motorola, HONOR a HMD Global a několik z těchto značek má ambice a kapitál investovat v regionu. Do konce roku 2023 dojde k výrazným změnám v žebříčku.“

Údaje společnosti Canalys naznačují prudký nárůst v cenovém segmentu nad 800 USD, který nyní v 1. čtvrtletí 2023 představuje 41 % trhu, což je nárůst z 35 % dosažených v předchozím roce.

„Tento segment, kterému dominují společnosti Apple a Samsung, vyžaduje masivní a trvalé investice, aby do něj bylo možné proniknout,“ dodal Jessop. „Aby si však prodejci zajistili krátkodobý růst, mohou být nuceni se zaměřit na segmenty s nižší cenou a využívat robustní propagační akce. Zejména trh s cenou nižší než 400 USD představuje pro prodejce dostupnější příležitost.“

Růst v roce 2024 bude záviset na schopnosti prodejců obratně řídit zásoby, minimalizovat náklady a optimalizovat cesty na trh. Kromě toho bude zásadní lokalizovat marketingové úsilí a poskytovat solidní podporu zákazníkům a prodejním kanálům.