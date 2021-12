Zálohujte data spolehlivě jako NASA

Způsob zálohování a ukládání dat připomíná u některých firem plnění velkého přetékajícího dámského šatníku. Víme, že „to“ v něm někde máme. Ale vlastně úplně nevíme přesně co a kde. Leží tam obnošené kusy, které již nikdy nebudeme potřebovat a nevezmeme na sebe, ale mezi nimi se schovávají i zánovní věcičky, s nimiž lze ještě udělat parádu. Když ovšem ten pěkný kousek chceme zkusit, musíme stejně prohledat a vyhrabat celou skříň. Nemluvě o tom, že nakonec může být v docela jiné skříni o patro výš. A v ní navíc asi řádí moli.

Slabiny tradičních záloh

Zejména větší firmy produkují obrovské množství dat různého charakteru, která jsou často rozmístěna na různých úložištích různých výrobců. Kromě primárních dat spravují mnoho kopií, testovací a vývojové prostředí a samozřejmě zálohy. Tradiční NAS úložiště svojí filozofií přitom reflektují nejméně deset let starou situaci, bez dnes všudypřítomného cloudového a hybridního IT prostředí. Firmy tak vytvářejí mnoho datových sil a jejich data jsou silně fragmentovaná.

Tento stav s sebou přirozeně přináší desítky úskalí a nebezpečí. Obecný problém zní, že firma sice vytváří a ukládá ohromné množství dat, ale není je schopna efektivně využít. Data jsou ukládána fragmentovaně a společnost není schopna vytěžit jejich potenciál, postrádá komplexní obraz o svém byznysu. Velmi nejednotné jsou rovněž možnosti a cesty přístupu jednotlivých zaměstnanců k datům. Pokud půjdeme o nějaké to poschodí níž, tak narazíme na slabiny, jako jsou pomalá obnova systému v případě jeho havárie, neschopnost přečíst zálohovaná data, nevědomé zálohování napadených souborů a dat, nedostatečná fyzická ochrana záložního hardwaru. A tak by se dalo pokračovat.

Cohesity jako komplexní řešení

V porovnání s tradiční architekturou zálohovacích systémů přináší Cohesity výrazné zjednodušení správy a práce nejen se zálohami. Cohesity dokáže nahradit všechny varianty úložišť sekundárních dat, sjednotit je do jediné platformy, deduplikovat a výrazně zefektivnit a zjednodušit jejich správu. Cohesity poskytuje platformu, která eliminuje složitost tradičních řešení ochrany dat sjednocením komplexní infrastruktury ochrany dat – včetně cílového úložiště, zálohování, replikace, zotavení po havárii a využívání cloudu.

Na co se lze u Cohesity spolehnout:

eliminace složitostí díky jednotné platformě pro ochranu dat napříč celým životním cyklem dat;

zajištění rychlých bodů obnovy a téměř okamžité doby zotavení (RTO);

vysoká efektivita úložiště díky škálování a globální deduplikaci dat;

bezproblémová integrace se všemi předními poskytovateli cloudu pro optimální využití veřejných cloudových služeb.

Co ocení ajťák

Cohesity nabízí funkcionality, které ICT pracovníci rozhodně ocení.

Cílem zálohování je rychlá obnova, ne výroba kopií

Jednou z nejvýznamnějších předností nasazení Cohesity je mimořádná rychlost obnovy. Platforma pracuje tak, že dovoluje okamžitou obnovu z jakéhokoli zálohovaného snapshotu. Nepodporuje jen okamžité obnovení z nejnovější zálohy, ale z jakéhokoli bodu zálohy v čase.

Cohesity umožňuje obnovu neomezeného počtu virtuálních strojů současně (například všechny VM patřící do skupiny aplikací nebo všechny VM z clusteru v případě disaster recovery scénáře). Data virtuálního stroje se přitom obnovují v distribuovaném, vysoce výkonném a odolném úložišti dat. Data virtuálních strojů zůstávají vysoce dostupná a konzistentní i tam, kde může v clusteru Cohesity dojít k selhání hardwaru, softwaru nebo sítě. Prakticky se tak obnova systému pohybuje v řádu maximálně několika málo minut.

Další skvělou funkcionalitou je možnost zálohování ve veřejném cloudu. Uživatel ukládá data v datovém centru a zálohuje je v libovolném cloudu (například Azure). I kdyby třeba došlo k požáru serverovny, může uživatel Cohesity velmi rychle vybudovat datové centrum v public cloudu a obnovit celou svoji infrastrukturu.

Vícevrstvá ochrana proti útokům ransomware

Cohesity poskytuje tři vrstvy zabezpečení, které umožňují předcházet útokům ransomware, detekovat je a reagovat na ně.

Prevence. Neměnný souborový systém Cohesity, SpanFS, slouží jako základní obrana proti ransomwaru tím, že udržuje úlohy zálohování v neměnném stavu. Pokud se útočník pokusí upravit zálohu, Cohesity DataPlatform zapíše data do nové instance a zachová původní snímek neporušený a zachovaný. Další ochranu zajišťuje Cohesity datalock, který umožňuje bezpečnostním specialistům „uzamknout“ snapshot zálohy, takže ani někdo s nejvyšší úrovní přístupu nemůže zálohu upravit nebo odstranit. Samozřejmostí je vícefaktorové ověřování pro zajištění ochrany dat i v případě kompromitace hesel.

Detekce.Žádná prevence není stoprocentní, proto Cohesity disponuje schopností detekovat podezřelé aktivity. Cohesity Helios, sekundární řešení správy dat a aplikací založené na SaaS, poskytuje detekci anomálií, která upozorní správce IT a tým podpory Cohesity, když se změní zálohovaná data nebo chování vybočuje z historických trendů. Kromě sledování míry změnovosti dat s cílem detekovat potenciální útoky ransomwaru Cohesity nabízí také integrovanou detekci a výstrahy pro anomálie na úrovni souborů v nestrukturovaných souborech a objektových datech. To zahrnuje analýzu frekvence přístupu k souborům a počtu souborů, které jsou upravovány, přidávány nebo smazány konkrétním uživatelem nebo aplikací, aby bylo zajištěno rychlé odhalení útoku ransomwarem.

Reakce.V případě úspěšného útoku se rychlé obnovení všech ohrožených dat stává prioritou. Cohesity umožňuje správcům IT obnovit nejen soubory, ale stovky virtuálních počítačů okamžitě, ve velkém měřítku, do libovolného okamžiku. U tradičního zálohování jde přitom o proces, který obvykle trvá dny a v horším případě týdny. Řešení Cohesity také poskytuje jedinečnou možnost vyhledání a odstranění infikovaných souborů v rámci jejich globální datové stopy, a to i ve veřejném cloudu.

Co ocení ředitel

Efektivní správa dat v dnešní době představuje naprostý základ úspěchu drtivé většiny firem. Roztroušená data v nepropojených databázích neumožňují detailně analyzovat produkt, chování a potřeby zákazníka. Obtížné je rovněž spojit je s externími informacemi a tomu přizpůsobit firemní strategii.

Z ekonomického pohledu může nasazení Cohesity přinášet i finanční úspory. Představte si, že v rozbité struktuře máte řadu nástrojů pro zálohování dat, nástroje pro správu dat, několik dodavatelů, několik řešení. Tyto náklady (TCO – Total Cost of Ownership) lze, pokud ne snížit, pak minimálně zpřehlednit nasazením jedné platformy Cohesity.

Snad nejdůležitějším vedlejším produktem snižování TCO je zásadní posun v každodenní činnosti správců. Administrátoři a IT operátoři tráví méně času řešením prostojů a jejich důsledků, spolu s méně hodinami strávenými tříděním a řešením administrativních problémů. Jednodušší a automatické zálohování, komplexní nástroje pro správu webu a řešení na klíč pro nepřeberné množství domén snižují potřebu náročné správy infrastruktury.

Ale půvab Cohesity může spočívat i ve zdánlivých maličkostech. Principy a architektura Cohesity totiž umožňují jít v historii velmi do hloubky a díky indexaci dat obnovovat až do úplných podrobností. Například na úrovni jednoho emailu nebo jednoho textového dokumentu.

Nemluvě samozřejmě o blahodárném vlivu na nervovou soustavu šéfů. Při nasazení Cohesity se řešení výpadků a obnova systémů zkracuje z hodin, dnů či dokonce týdnů na pouhé minuty.

Kde nasadit Cohesity

Nasazení Cohesity je samozřejmě univerzální a v Soitronu s ním máme zkušenosti. Uplatnění najde zvláště u společností, které produkují velké objemy dat, zároveň potřebují zajistit nepřetržitý provoz, a kde jakýkoli výpadek může způsobit nejen finanční ztráty, ale třeba i ohrozit lidské životy. Typicky se může jednat například o nemocnice, infrastrukturní firmy (energetika, vodárenství, železnice), strategické společnosti (například letiště). Ale nutně to nemusí být (v českém měřítku) mamutí firmy. Cohesity může výrazně pomáhat třeba e-shopům a podnikům s decentralizovanou strukturou (rozsáhlá pobočková síť). E-shopy například ocení možnost bezpečného testování aplikací. Cohesity dovoluje vytvořit kopii celého prostředí e-shopu, včetně VM, a na ní otestovat zamýšlené úpravy aplikace. Skutečný e-shop přitom paralelně bez přerušení běží a odpadá „provozní přestávka“.

O kvalitě Cohesity více než výmluvně svědčí jména renomovaných institucí a firem, které se rozhodly této platformě svá data svěřit: NASA, U.S. Air Force, Siemens nebo Cisco.