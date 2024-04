Zapomeňte na AI fotky, je tu AI video v Adobe Premiere Pro

Je to zhruba dva roky, co společnost Midjourney uvedla umělou inteligenci, která byla schopná generovat obrázky zcela od nuly, ale zvládala také tzv. „inpainting“ a „outpainting“. Zvlášť outpainting přitahoval pozornost, jelikož umožňoval s pomocí AI rozšiřovat hranice fotografií a obrázků a věrohodně do nich doplňovat obsah, který v nich původně nebyl. Nyní totéž Adobě přináší do Premiere Pro.





Je pro vás u AI projektů zásadní rychlá návratnost investic? Ano, taková investice by se měla co nejdříve vrátit

Zatím to neřešíme, jde spíše o ověřování možností

Ne, investice do AI jsou příliš vysoké na to, aby se brzy vrátily

Do AI zatím nic neinvestujeme

V pondělí společnost Adobe předvedla ve video ukázce to, co nazývá Generative Fill (generativní výplň), stejnou techniku, kterou používá Adobe Photoshop a jeho generativní AI kreace Adobe Firefly.

„Ořízněte“ fotografii mimo její hranice a Photoshop ji rozšíří. Můžete také odstranit nebo nahradit prvek na fotografii, například vyměnit korunu za baseballovou čepici.

GenAI v aplikaci Premiere Pro dokáže totéž, tvrdí Adobe a v ukázkovém videu prezentuje, jak Premiere Pro umožňuje vybrat (pomocí kouzelného lasa) objekt ve scéně a odstranit ho z celého klipu na více snímcích. Stejně tak bude moci editor použít s pomocí AI generativní výplň a scénu také „rozšířit“, podobně jako fotografii.

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky. Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

V ukázce se rozšíření týká klidného, zaostřeného záběru jedné osoby a předpokládám, že právě při tomto použití bude nejefektivnější. (Přidání složitého pohybu nebo přechodů bude mnohem obtížnější a zatím není jasné, zda touto možností Adobe vůbec disponuje.)

Adobe však předvádí také vlastní nástroje pro tvorbu textů a videí, které označuje jako rozšíření Firefly. Uživatelé tak budou moci vytvářet krátké videoklipy jen na základě textové výzvy, přičemž díky integraci s nástroji třetích stran bude možné pracovat v propojení s nástroji Sora pro generování videa z textu od společnosti OpenAI a nástroji společnosti Runway.

Umělou inteligencí vygenerovaná videa, jakož i statické obrázky chce Adobe označovat vlastními interními nástroji a identifikovat je s pomocí loga „Content Credentials“ uloženého v metadatech souborů.