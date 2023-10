Zapomeňte na bolesti zad u počítače. Objevte kouzlo ergonomické židle!

Ergonomie na prvním místě

Zdravé sezení při práci na počítači má obrovský vliv na vaše pohodlí a dlouhodobé zdraví. Dlouhé hodiny strávené u počítače mohou způsobit řadu problémů, jako jsou bolesti zad, napjaté svaly či problémy s páteří. Často si ani neuvědomujeme, kolik času ve špatné poloze strávíme. Ovšem při snaze vstát ze židle přichází nepříjemné následky. Proto byste měli zvážit, zda se vám vyplatí investovat do ergonomické židle. Pokud u počítače trávíte hodiny denně, pak se nabízí jako správná volba.





Ergonomické židle a stoly seženete na tomto odkazu – https://www.liftor.cz/.

Podpora zad a páteře

Běžné kancelářské židle zpravidla neposkytují dostatečnou podporu zad a páteře. Levné modely jsou velmi oblíbené, ovšem z dlouhodobého hlediska nevhodné. Vedou k nepřirozenému hrbení, neumožňují zdravý sed a zbytečně tak zatěžují záda a svaly. Ergonomické židle jsou oproti tomu navrženy tak, aby zátěž zad minimalizovaly. Mnohdy mají tvarované opěradlo, které kopíruje přirozenou křivku páteře.

Pohodlí bez přestávky

Kvalitní kancelářská židle nabízí výrazné pohodlí, což oceníte zejména při dlouhodobém sezení. Jsou vybaveny kvalitním polstrováním v podsedáku i opěradlech. Skvělým prvkem je také možnost nastavit si výšku sedu, úhel opěradla, výšku opěrek, sklon bederní opěrky a mnoho dalšího. Snadno tak najdete optimální polohu přesně pro svou postavu.

Prevence zdravotních problémů

Je třeba myslet na to, že investice do kvalitní zdravotní židle je investicí do vašeho zdraví. I zdánlivě obyčejná věc jako je židle může sloužit jako prevence různých zdravotních problémů. Dlouhodobé sezení není zdravé, ovšem můžete svému tělu ulevit díky ergonomickému křeslu. Snížíte tak zátěž páteře a kloubů, díky čemuž lze předejít bolestem zad, krku a ramen, ale také migrénám a dalším problémům.

Levná křesla jsou lákavá, jelikož tolik nezatíží rozpočet. Z dlouhodobého hlediska se však rozhodně nevyplatí. K dispozici jsou špičkové ergonomické židle, které jsou přitom dostupné. Nabízí se například ergonomická židle Liftor Active.

Nenechte se zlákat běžnými křesly – investice do kvalitního výrobku, který dbá na ergonomii a zdravý sed, se vám později vyplatí. Těšit se můžete na pohodlí i při celodenním sezení. Kromě toho navíc zdravotní židle lákají i na unikátní design, který zapadne do jakéhokoli interiéru.