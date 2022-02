Zapomeňte na Outlook aneb Proč je Pošta nejlepší e-mailový klient

E-mailových klientů je na výběr nepřeberné množství. Jeden z těch nejjednodušších, nejlepších a nejefektivnějších se však nachází přímo ve Windows. A ne, nemyslím Outlook, nýbrž nativní aplikaci Pošta.

Pošta – a spřízněný Kalendář – nejsou na pohled žádní parádníci a novými funkcemi je jejich autoři vylepšují jen příležitostně. Pokud však jde o výběr poštovního klienta pro každodenní použití, dávám přednost jednoduchému a přímočarému rozhraní Pošty oproti komplexnějšímu a funkcemi nabytému Outlooku. Dobrá zpráva je, že nemusíte volit jen jeden z nich, ale klidně používat oba souběžně.

Pošta je navíc coby součást Windows bezplatná, stačí ji spustit, zadat e-mailovou adresu, heslo a počkat pár okamžiků než se synchronizuje.

Plusy a mínusy

Po spuštění rychle zjistíte, že Pošta rozděluje zprávy naprosto základním způsobem, v podstatě jen na příchozí a odchozí. Jako doplňkové s ní můžete používat ještě aplikace Kalendář, Lidé a To-Do úkoly (Outlook obdobné nástroje sdružuje pod jednou střechou). Z rozdílností vyčnívají zejména dvě: uživatelské rozhraní a způsob, jakým Pošta omezuje některé pokročilé funkce, kterými disponuje Outlook, což souvisí zejména s organizací. Outlook v tomto dává více na výběr, jak se zprávami nakládat.

Na druhou stranu, Pošta skýtá několik výhod, například způsob, jakým přistupuje ke správě více účtů. Zatímco v Outlooku je třeba další účet přidat přes kartu Složky, skrz kterou se dostanete na informace o účtu a až odtud k tlačítku Přidat další účet, což není příliš intuitivní, v Poště postačí kliknutí, k němuž se dostanete snadno z levého navigačního menu. V čem však Pošta skutečně vyniká, je naprosté minimum vizuálního plevelu. Zatímco pohled do inboxu Outlooku je pohledem na změť tabulek, ikon a informací, Pošta je zaměřená víc na samotný obsah, nikoliv na rozhraní a dodatečné informace si můžete zobrazit až máte-li o ně skutečně zájem.

Pravda nicméně je, že záleží na stylu vaší práce. Je-li vaše workflow spíš lineární a v rámci jedné komunikace řešíte zpravidla jen jeden projekt, oceníte jednoduchost Pošty. Naopak, jste-li zahlceni více projekty souběžně, do nichž je zapojeno více lidí z více prostředí, využijete komplexnosti Outlooku. S jeho hierarchií složek, barevnou kategorizací, příznaky a pravidly pro automatizaci.

V tomto ohledu je Outlook jednoznačně klientem pro pokročilé uživatele. Otázka tedy je, jste pokročilý uživatel? Musíte jím být?

Pokud nikoliv, Pošta skýtá vše, co od poštovního klienta očekáváte. Zorientovat se v ní je snadné. A v zásadě platí, že pokud požadovanou nabídku nevidíte na první pohled v postranním panelu či v těle zprávy, najdete ji po kliknutí na ikonku Nastavení v podobě ozubeného kola, ať už jde o automatickou odpověď pro případ nepřítomnosti nebo změnu podpisu.

A chcete-li, můžete používat oba klienty synchronizovaně na jednom počítači. Vzájemně si rozumí, takže zpráva odeslaná z jednoho, se objeví v odeslaných zprávách v druhém. Je však třeba pamatovat na to, že některé funkce jsou pochopitelně exkluzivní pro Outlook, například už zmíněná barevná kategorizace zpráv.

O slovo se hlásí Monarch

Paradoxně však na vaší volbě mezi Outlookem a Poštou nemusí až tak záležet. Už delší dobu se totiž spekuluje o tzv. Projektu Monarch, jenž lze považovat za ambici Microsoftu předcházet záměnám mezi Outlookem, Poštou a Outlookem pro web.

Dle serveru ZDNet by mohl být Monarch představen už v březnu a do širší distribuce se oficiálně dostat ke konci roku. Dle ZDNetu je smyslem přidat do Pošty prvky z Outlooku nebo rovnou přijít s náhradou za oba. Zatím sice není jasné, zda by Monarch měl nahradit současný Outlook, je nicméně evidentní, že Microsoft něco chystá.

Než se dozvíme co, osobně zůstanu u Pošty, s příležitostným využitím Outlooku v nezbytných případech. Pošta je totiž dobrým příkladem funkčního zjednodušování, tedy trendu, který Microsoft určil pro celé Windows.