Závod o 6G v plném proudu, nejvíce technologických patentů vlastní opět Huawei

Výzkum uskutečněný společností Nikkei Asia ve spolupráci s tokijským Cyber Creative institutem ukazuje, že s podílem 40,3 % patentových přihlášek týkajících se technologií 6G stojí Čína v čele pomyslného závodu. Těsně za ní se drží USA s 35,2 %, na třetím místě skončilo Japonsko s 9,9 %. Následuje Evropa s 8,9 % a Jižní Korea s 4,2 %. Průzkum se zaměřil na zhruba 20 000 patentových přihlášek, které se vztahují k technologiím nezbytným pro fungování 6G. Podle analytiků jsou země s větším počtem patentových přihlášek s větší pravděpodobností v předstihu, co se týče pokročilosti technologií, a mívají také zásadnější vliv na tvorbu průmyslových standardů.

Čínské patentové přihlášky vztahující se k novým telekomunikačním sítím 6G jsou většinou svázané s technologiemi mobilní infrastruktury. Není tudíž překvapením, že značnou část patentových přihlášek podala společnost Huawei, jejíž tržní podíl na dodávkách základnových stanic v roce 2020 představoval zhruba 30 procent.

„Očekáváme, že 6G vstoupí na trh kolem roku 2030. Ovšem jaký druh 6G trh uvede, to je do té doby otázka, na kterou bude muset celé odvětví v příštích deseti letech odpovědět společně. To, jestli na tuto otázku zvládneme dobře odpovědět a uspokojit spotřebitele, průmysl a podniky, společnost a odvětví, je nový test pro celé odvětví,“ uvedl rotující předseda společnosti Huawei Sü Č'-ťün.

Sítě šesté generace by měly podle očekávání zrychlit oproti 5G více než desetkrát, umožnit plně autonomní řízení, virtuální realitu v HD a zpřístupnit internet po celém světě, tedy i v jeho nejodlehlejších koutech. Předpokládá se, že první debaty o standardizaci 6G začne Mezinárodní telekomunikační unie ITU vést společně se zástupci průmyslů zhruba kolem roku 2024.