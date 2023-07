Zbavte se návyku na ChatGPT a objevte i jiné služby

ChatGPT je první značkou umělé inteligence (AI), která se dostala do hlavního proudu, a byl to nejrychleji rostoucí technologický produkt vůbec. Značka vrací více než tři miliony výsledků ve vyhledávači Google News. Moderátoři nočních televizních talk show zmiňují ChatGPT jménem – a jejich diváci vědí, o čem mluví.

V obchodních a technologických kruzích, stejně jako mezi širokou veřejností, je ChatGPT synonymem pro chatboty založené na velkém jazykovém modelu (LLM). Je však na čase začít objevovat svět výkonných alternativ v tomto novém světě.

Nejprve si ujasněme, o čem mluvíme.

LLM je druh systému umělé inteligence, který se obvykle trénuje na petabajtech textových dat. Ve všech těchto datech hledá vzory, aby mohl na dotaz předpovědět další slovo nebo větu, což vede k interakci podobné interakci s člověkem.

Chatbot je nástroj, který přistupuje k systému LLM. ChatGPT je chatbot. Bezplatná verze přistupuje k LLM s názvem GPT-3.5 a placená verze GPT-4.0.

To jsou právě dva LLM, respektive dvě verze téhož LLM. Existuje však mnoho srovnatelných modelů. Jejich počet je ve skutečnosti překvapivě vysoký.

Stanfordští vědci nedávno zveřejnili svou práci taxonomizující LLM. Identifikovali 15 821 aktuálně dostupných LLM. A aby nám je pomohli pochopit a dát do souvislostí, vytvořili výzkumníci zdroj nazvaný Constellation, což je podle nich „atlasů“ LLM pro jejich vizualizaci.

Chatboty LLM jsou v zásadě víceúčelové. To však neznamená, že byste měli na všechno používat jeden nástroj, jako je ChatGPT. Kromě toho nová kontroverzní zpráva ze Stanfordu a Kalifornské univerzity v Berkeley naznačuje, že pro některá použití je ChatGPT ve skutečnosti stále „hloupější“. (Mimochodem, tento odkaz odkazuje na soubor PDF. Pokud se vám nechce číst dlouhé akademické PDF, můžete si ho načíst do stránky LLM, jako je Scholar Turbo, a prostě se ptát na otázky v PDF).

Jedna z nejnovějších nabídek LLM pochází od společností Microsoft a Meta; nazývá se LLaMA 2. Společnosti tvrdí, že LLaMA 2 je open source, ale kritici tvrdí, že tomu tak není. Přesto je mnohem „otevřenější“ než LLM od Googlu nebo OpenAI. LLaMA 2 si můžete vyzkoušet mnoha způsoby.

Lamu 2 si můžete vyzkoušet prostřednictvím demoverze, kterou pořádá riziková firma Andreessen Horowitz. Kód si můžete stáhnout ze serveru Meta nebo z platformy pro sdílení AI Hugging Face, můžete k němu získat přístup prostřednictvím Microsoft Azure nebo si ho vyzkoušet na Amazon SageMaker JumpStart. Nebo se můžete podívat na unikátní zdroj, který kombinuje LLaMA 2 a Perplexity.ai a poskytuje odpovědi na dotazy.

Kromě toho se brzy objeví mnoho dalších LLMA. Dokonce i společnost Apple údajně vytvořila jeden na základě frameworku strojového učení Google Jax, který běží na Google Cloud. Má kódové označení „Ajax“ a někteří interní inženýři jej neoficiálně označují jako „AppleGPT“. Zaměstnanci jej používají pro práci na prototypech produktů a další využití. Společnost Apple zaměstnancům používání ChatGPT slavně zakázala z obavy, že by do jeho datové sady mohli vnést obchodní tajemství společnosti Apple.

Stejně jako chytré telefony tyto aplikace změní svět

Jedním z nejlepších způsobů, jak mohou uživatelé, kteří nejsou vývojáři, využívat LLM, jsou stránky, aplikace, rozšíření prohlížeče a služby, které k nim přistupují.

Technologický zakladatel, andělský investor, produktový designér a superuživatel webu Product Hunt Chris Messina mi nedávno v podcastu This Week in Google řekl, že drtivá většina aplikací na webu Product Hunt je nyní založena na umělé inteligenci. Ještě před rokem byly aplikace založené na umělé inteligenci na webu Product Hunt vzácností.

Vzhledem k tomu, že každý den přibývají nové nástroje a stávající nástroje dostávají výkonné aktualizace, je dobré být v obraze a sledovat nové produkty prostřednictvím kurátorských vyhledávacích nástrojů, jako jsou Futurepedia a AI Top Tools.

Pro práci s náhradou vyhledávače doporučuji například web Phind; je to vyhledávač založený na LLM, který vám poskytne jak výsledek odvozený z LLM, tak odkazy na vyhledávače, které pro data použil. Je to jeden z mnoha, který je pro aktuální znalosti mnohem lepší než ChatGPT. Obecně jsou chatboty založené na LLM výrazně horší než vyhledávače a nejlepší je kombinovat vyhledávání a umělou inteligenci.

Pro pomoc při psaní e-mailů nebo narozeninových přání má Claude Anthropic tendenci psát lepší prózu.

A vzhledem k tomu, jak rychle se tyto nástroje vyvíjejí, je důležité mít na paměti, že nejlepší chatboti, pluginy prohlížeče, webové stránky a aplikace pro konkrétní individuální účely mohou být příští měsíc, nebo dokonce příští týden, úplně jiné.

Jak se vypořádat s chybami a halucinacemi

Na chatboty založené na LLM se nemůžete spolehnout, pokud jde o přesné informace. A nemůžete předvídat, zda vám poskytnou neúplný, chybný, zcela chybný nebo dokonalý výsledek.

Jednou z rad, jak se vyhnout nástrahám chyb a halucinací, je získat druhý názor – a třetí a čtvrtý. Snadno to porovnáte tak, že si do prohlížeče načtete složku záložek s chatboty, které používají různé LLM. Můžete si například načíst složku s Phindem, ChatGPT, Bardem a Claudem. Zadejte výzvu, zkopírujte ji a vložte do každého z chatbotů a poté porovnejte výsledek. Je to velmi rychlý způsob, jak se jednak ujistit, že máte k dispozici věcné informace, jednak můžete porovnávat nejlepší výsledek.

Podle mých zkušeností, pokud se tři nebo čtyři z těchto služeb navzájem shodnou, jedná se obvykle o spolehlivé informace.

Další alternativou je služba AI Playground, která vám umožní vybrat si různé modely a vyzkoušet je vedle sebe.

Ještě před několika lety jsem varoval, že bychom neměli nechat umělou inteligenci psát za nás, aby naše schopnost psát (a tím i myslet) neatrofovala. Nyní mám mnohem jemnější doporučení. Umělá inteligence může erodovat naši schopnost psát, pokud do ní budeme pouze vkládat podněty a výsledek pak kopírovat a vkládat pro použití jako vlastní sdělení. Nebo můžeme umělou inteligenci využít jako partnera pro psaní, abychom zlepšili svou schopnost psát a myslet.

Svět AI je v současnosti tak rozmanitý a složitý, že nejlepší rada, kterou vám mohu dát, je experimentovat jako šílený vědec. Vyzkoušejte co nejvíce nových nástrojů. Experimentujte se začleněním AI do své práce. Pokládejte kreativní dotazy. A používejte AI jako partnera pro brainstorming a jako hlásnou troubu.

Svět AI se mění neuvěřitelně rychle – rychleji než jakákoli jiná kategorie technologií za našeho života. A příslib i nebezpečí této technologie je ohromující. Všichni v technologickém a obchodním světě k ní musíme přistupovat se smyslem pro dobrodružství, učení a experimentování. A nezůstávat u ChatGPT jen ze zvyku.