Zbytečný povyk kvůli USB4 Version 2.0

Ach, internete. Světu bylo představeno USB4 V2 a ty musíš zase začít bláznit. Rád bych tě uklidnil, protože situace není tak hrozná.





USB osvícenci oznámili USB4 Version 2.0, která zdvojnásobí rychlost původní specifikace USB4. Mně to zní dobře, ale internet se zbláznil a začal šťourat v detailech. Ale klid, povyk je zbytečný, erárem cirkulující názvosloví či grafika téměř jistě není ta, která se nakonec objeví na hotových produktech. Jak to vím?

No, předně, v původní zprávě bylo jasně zmíněno, že „update je určen vývojářům“ a že „marketingové pokyny budou v budoucnu aktualizovány, aby zahrnovaly USB 80 Gbps pro identifikaci certifikovaných produktů a kabelů“.

Takže krabice určitě nebude uvádět USB4 2.0. Místo toho se nespíš dočkáme další variace snadno srozumitelného loga, které bylo představeno v roce 2020, kdy byl branding USB zjednodušen. Dokovací stanice, kabeláž či jiný hardware tak nejspíš bude popsán logem ve stylu USB 40 Gbps nebo USB 20 Gbps. Výrobci mohou používat také značení USB4 40 Gbps nebo USB4 20 Gbps, ale samotná loga specifikaci USB nijak neuvádějí. Jen USB a rychlost.

A ačkoliv to nemůžu tvrdit na sto procent, je snadné odhadnout, že USB4 Version 2.0 80 Gbps bude pravděpodobně nazýváno USB4 80 Gbps a na balení bude logo uvádějící USB 80 Gbps.

Vidíte? Je to snadné. Nic, z čeho by měl jít člověk do vývrtky. A chtít v názvu USB4 Version 2.0 další detaily, by bylo z marketingového hlediska ještě složitější.

Nebo bylo by například lepší nazývat ho USB 5.0? Mám zato, že ne, protože to neříká to, co chcete vědět, tedy jak je rychlé. Označení USB 4.1 by bylo pro změnu krokem do minulosti, do časů USB 3.0, USB 3.1, USB 3.2 Gen 1 a USB 3.2 Gen 2. Schválně, kdo ví, jaký je mezi nimi rozdíl?

Mimochodem, když už jsme u toho? Není trochu pokrytecké nemít potíž s označením PCIe 5.0 x16, ale vyšilovat kvůli USB 3.2 2×2?! Pokud nevíte, jak to myslím, tak PCIe 5.0 je specifikace a x16 značí počet linek. Obdobně, USB 3.2 je specifikace a 2×2 značí počet linek použitých k dosažení rychlosti 20 Gbps.

Proč v USB4 není mezera?

A nakonec, co vás může vytočit: v oficiálním názvu USB4 není mezi písmennou a číselnou částí mezera! To je změna oproti dosavadnímu zvyku a názvům USB 2.0 či USB 3.0, ale důvod je jednoduchý: tyto nemůžete opatřit ochrannou známkou.

To umožňovalo i pochybným výrobcům označovat USB hardware jako USB 3.2, aniž by jim za to hrozil jakýkoliv postih. S USB4 s malým označením TM na konci je možné právně vymáhat standardy na každém výrobci, který svůj hardware označí jako USB4. Myslete na to, pakliže uvidíte „USB 4.0“ hardware bez trademarkového označení, což může být aktem ledabylosti, neznalosti či rovnou podvodného jednání. V každém případě, pozor na to.

Pokud vás však USB4 zvedlo ze židle, vězte, že jde o něco, co vám má usnadnit život, ne vás naštvat. Jistě, USB4 není dokonalé a jisté zmatení potrvá. Však nikdo netvrdí, že USB je snadné pochopit. Ani já v něm nemám dodnes zcela jasno. Například 80 Gbps kabely dosáhnou rychlosti 80 Gbps, ale jen ve spojení s porty, které podporují USB 80 Gbps rychlosti. Na starších počítačích může být rychlost omezena, klidně jen na 10 Gbps. Měla by tedy kabeláž uvádět raději údaj „až 80 Gbps“? Možná. Ale formát malého loga má svá omezení.

Co však vím jistě, tak to, že nadávání na Twitteru a Redditu nikomu neprospěje ani neusnadní se v novém USB standardu zorientovat. Takže internete, klid!