Zdravotnické organizace letos čeká smršť nových povinností

Jednou z nejzajímavějších přednášek byla ta, jíž se prezentovala Jana Pattynová z právní kanceláře Pierstone. Ta se totiž zaměřila mimo jiné na problematiku umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví – tedy technologie, bez nichž si už brzy své služby nebudou lékaři moci představit.





Sama AI se do zdravotnictví vrhá nebývalou silou – už v roce 2025 se jen v USA ve spojení AI s big daty očekávají úspory okolo 100 miliard dolarů. A to představuje jen začátek. Už o rok později by podle Pattynové měla umělá inteligence nahradit až 15 % času lékařů tím, že bude sama analyzovat klinická data – například rentgenové snímky.

A za další rok, tedy v roce 2027, už se dá předpokládat masové nasazení telemedicínských nástrojů s podporou umělé inteligence, což umožní řadě pacientům přesunout se z nemocniční do mnohem přijatelnější domácí péče.

V roce 2030 má dojít k masovému využití automatizačních technik, kdy se předpokládá, že by se mohlo až 70 % dnešních činností přesunout z lékařů na počítačové systémy.

Legislativní změny

Všechny tyto změny ale musí doprovázet i odpovídající legislativní opatření. Kromě už známé směrnice GDPR na ochranu osobních údajů se intenzívně připravují i další rámce, jako je Zákon o umělé inteligenci (ten by se měl objevit už letos), Zákon o zdravotnických prostředcích či Zákon o zdravotních službách.

V režimu přípravy je i projekt Evropské unie, který do určité míry sjednocuje zdravotnické informační systémy do jednoho celku – EU Health Data Space. Lidé díky ní budou například mít větší kontrolu nad svými citlivými údaji, zdravotnická data lidí, zdravotnické prostředky i výsledky AI se budou moci sdílet i zpracovávat napříč celou EU apod.

Nový projekt vytváří i rámec pro snadnější využití zdravotnických informací za účelem různých výzkumů či inovací.

Stranou však nezůstává ani zabezpečení – letos na podzim by měl začít platit nový Kybernetický zákon, který zpřísňuje požadavky na dotčené organizace (v rámci směrnice NIS2), co se týče úrovně jejich ochrany, a navíc pod tento zákon spadne daleko více subjektů – z oblasti zdravotnictví pak téměř všechny instituce.

Jaké povinnosti se budou týkat zdravotnických organizací (a nejen jich), jakou podobu má zatím připracovaný zákon o umělé inteligenci a jak ovlivní povinnosti institucí, které ve svých systémech AI nasadí, a případně jaké sankce hrozí, pokud organizace některé povinnosti vyplývající z tohoto zákona nesplní, vám přiblíží níže uvedený záznam přednášky Jany Pattynové na letošní konferenci ICTZ.

Další témata

Kromě ní na akci vystoupili i zástupci firem CUE (navigace uvnitř budov a areálů), Predny SLM (licenční řešení), IS4 security (Bezpečnost a analýza s jednotným agentem), Mycom Solutions (překonávání překážek při implementaci bezpečnostních opatření), Infomatic (digitalizace dokumentů), grayCortex/Taktik (hyperkonvergovaná infrastruktura) či eNovation (dotační možnosti digitalizace zdravotnictví).

Plány ohledně Národního centra elektronického zdravotnictví pak představil Martin Zeman z ministerstva zdravotnictví, přičemž odlehčenější, přesto inspirativní formou se na problematiku bezpečnosti ve zdravotnictví podíval Aleš Špidla.

ICTZ je už tradiční akcí, která představuje nejen informační pramen ve formě celé řady přednášek, ale také platformu pro setkání různých expertů a sdílení různých poznatků.

Záznam celé konference ICT ve zdravotnictví, jejímž pořadatelem je společnost Internet Info DG, je k dispozici zde.