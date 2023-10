Zero trust koncept pro správu identit

Podnikové IT i celá infrastruktura se rychle mění, přičemž společnosti stále častěji využívají externí správu svých systémů a mnoho z jejich aplikací již běží v externím cloudu. Tato transformace bude v budoucnosti stejně významná, jako byl přesun klasické infrastruktury serverů do světa virtualizace, bez níž si v posledních letech nedokážeme představit základní fungování IT.