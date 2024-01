Žhavé trendy ze světa PC pro rok 2024

Vlak s umělou inteligencí jede samozřejmě plnou parou vpřed, ale slibné vyhlídky mají i hráči videoher a k tomu se na akci prezentovalo několik nových přístupů k přenosným počítačům. Pro uživatele PC je zkrátka skvělá doba a nové trendy to dokazují.





Počítače s AI (a nabubřelý marketing) přicházejí

Intel na CESu ohlásil „éru počítačů s umělou inteligencí“ a výrobci se této výzvy s chutí ujímají. Přesto budou muset být spotřebitelé obezřetní, co je vlastně nové a užitečné. Na straně Intelu je klíčovou komponentou 14. generace Core Ultra jednotka pro neuronové zpracování (neboli NPU), která zvládá úlohy AI při nižší spotřebě energie než dedikovaný grafický procesor.

Některé AI funkce Windows budou NPU vyžadovat – včetně balíčku Windows Studio Effects, který přidává do videa z webové kamery rozmazání pozadí a sledování hlavy – a vlastní využití pro něj nacházejí i někteří výrobci.

Například společnost HP ukázala, jak její herní notebook Omen Transcend 14 dokáže úlohy streamování videa přenést na NPU a uvolnit GPU pro samotné hraní.

Uvědomte si, že pro úlohy AI jsou stále lepší špičkové grafické procesory a že populární cloudové AI aplikace, jako je ChatGPT – a například postranní panel Copilot od Microsoftu ve Windows – vůbec nevyužívají zpracování v zařízení.

Dokonce i některé funkce, o kterých prodejci mluví jako o funkcích založených na umělé inteligenci, jako je například potlačení zvukového šumu od Aceru, jsou jen novým ztvárněním toho, co už máme.

Ještě lepší frajerské monitory

Jestliže rok 2023 byl rokem dostupnějších OLED monitorů, rok 2024 je rokem zvyšování jejich výkonu. Společnost LG například představila 27palcový monitor OLED s rozlišením 1440p a obnovovací frekvencí 480 Hz, stejně jako Asus (který používá stejný panel LG).

V obou případech se jedná o dosud nejrychlejší monitory OLED, které nemají daleko k tomu, co jsme viděli u LCD. Samsung mezitím zvyšuje obnovovací frekvenci u svých panelů QD-OLED, jak je vidět na modelech Odyssey G8 (4K, 240 Hz) a Odyssey G6 (1440p, 360 Hz).

A pokud toužíte po extrémních ultraširokoúhlých monitorech, Acer se přidává do boje se svým zakřiveným monitorem Z57 Mini-LED, který na 57palcovém displeji v podstatě nabízí dva 4K monitory vedle sebe.

Poskytne tolik potřebnou konkurenci pro monitory jako Odyssey Neo G95C od Samsungu, který měl premiéru na loňském CESu. Ti, kdo budou v roce 2024 hledat špičkové herní monitory, budou mít z čeho vybírat.

Válka proti kabeláži

Zatímco výrobci hardwaru pro PC začali připravovat půdu pro bezkabelové stolní počítače už v loňském roce, rok 2024 bude tím, kdy válka proti kabelům nabere na síle.

Asus na CESu předvedl nový koncept nazvaný BTF, což oficiálně znamená „Back to the Future“ (návrat do budoucnosti), ale technicky se jedná o umístění kabelů a napájecích přípojek na zadní straně základní desky. Základní desky BTF budou mít také přídavný 600W konektor PCIe, který umožní připojení kompatibilních grafických karet bez jakýchkoli kabelů.

Společnosti Cooler Master, Corsair, Inwin, Lian Li, Phanteks, Silverstone a Thermaltake se zavázaly vyrábět kompatibilní skříně v rámci takzvané „BTF Alliance“.

