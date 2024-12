Zjistěte, co přináší Computerworld 12/24

Stále více podniků ve všech odvětvích využívá umělou inteligenci (AI) k transformaci podnikových procesů. Úspěch takových iniciativ však závisí nejen na datech a technologiích, ale také nesprávném personálním zajištění. Efektivní podnikový AI tým je různorodou skupinou, jež není zdaleka omezená na datové vědce a kybernetiky.





Do úspěšného AI týmu patří také řada lidí, kteří rozumějí danému oboru podnikání, trhu a problémům, jež se podnik s pomocí AI snaží řešit. Technologie a nástroje, které máme k dispozici, stále více směřují k tomu, aby provozní experti, obchodní uživatelé a analytici mohli umělou inteligenci využívat přímo. V článku Deset klíčových specialistů pro úspěch AI upozorňujeme, že úspěch v oblasti umělé inteligence závisí především na sestavení vyváženého týmu s celou paletou pokročilých dovedností, což je však obtížné.

Abychom vám tedy pomohli sestavit ideální tým AI, přinášíme přehled deseti klíčových rolí, které se dnes v dobře řízených podnikových tý mech AI obvykle vyskytují.

Kromě toho v rozsáhlém speciálu TOP IT Employers ukazujeme, jak se v posledních letech rapidně mění IT z pohledu náborů, zamýšlíme se nad tím, jestli je lepší být freelancerem nebo zaměstnancem, popisujeme nejnovější náborové trendy a přinášíme přehled o mzdách v IT v Česku.

Kromě toho se věnujeme i dalším věcem. Kupříkladu v článku Inovujte šifrování, dokud je čas upozorňujeme na postup technologií rychlým způsobem, které z aktuálních šifrovacích metod dělají hračky na hraní. Radíme, jaké metody nasadit, aby vaše utajená data odolaly i kvantovým počítačům.

V neposlední řadě v textu Příležitosti a výzvy AI přinášíme mimo jiné přehled vybraných dodavatelů AI řešení na českém trhu.

A nezapomněli jsme ani ocenit všechny úspěšné produkty, které letos vítězně prošly soutěží IT produkt roku 2024.

