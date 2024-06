Zneužívání AI raketově stoupá, hackery čekají doslova žně

Podobně jako u běžných podniků se i mezi zločinci letos rozhořely diskuse o možnostech využití umělé inteligenci, uvedli výzkumníci bezpečnostní organizace Intel 471 v nejnovější studii Cybercriminals and AI: Not Just Better Phishing.





Nepředstavuje umělá inteligence novou bublinu pro investory? Ano, je to nafouklá věc

Ano, ale možná se mýlím

Ne, je tu docela potenciál

Ne, naopak -- představuje to budoucnost světa

Hackeři se zaměřují na možnosti, které by jim AI mohla přinést v činnostech, jako je vytváření deepfake videí, překonání funkcí rozpoznávání obličeje či sumarizace z ukradených dat.

Další skupiny se zase soustřeďují na zabudování dovedností AI do hackerských nástrojů nebo dokonce k nekalým účelům vytvářejí různé chatboty.

Snad nejpozorovanějším dopadem AI na kyberkriminalitu je ale nárůst podvodů, zejména těch, které využívají technologii deepfake, tvrdí výzkumníci.

Například skupina kyberzločinců známá jako Yahoo Boys používá deepfakes pro vydírání v sexuální oblasti.

Nejdříve získávají důvěru pomocí falešných osob, které pak oběti přesvědčí, aby sdílely kompromitující materiály, které pak využití k pohrůžkám zveřejnění (a také je zveřejní, pokud jim nezaplatí).

Studie uvádí, že mnohé z cílových osob této skupiny jsou nezletilí, kteří v některých případech dokonce spáchali sebevraždu.

Meziročně se nabídky deepfake na dark webu výrazně rozšířily a zároveň i zlevnily. Jedna z nabídek uvádí, že vytváří audio a video deepfakes pomocí nástrojů AI za 60 až 400 dolarů za minutu v závislosti na složitosti.

Další nabídkou je předplacená služba, která za roční poplatek tisíc dolarů udělá denně 300 výměn obličejů na obrázcích a videích.

V hledáčku hackerů je i zneužití umělé inteligence při útocích na firemními e-maily nebo při podvodech se záměnou obsahu dokumentů.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Jeden z hackerů podle výzkumníků vyvinul nástroj využívající AI k manipulaci s fakturami, zachycení komunikace mezi stranami a pozměnění informací, jako jsou čísla bankovních účtů, za účelem přesměrování plateb směrem k podvodníkům. Tento nástroj se nabízí na základě měsíčního předplatného 5 000 dolarů.

V dalším případě se zase používá velký jazykový model (LLM) Meta Llama k extrakci nejcitlivějších údajů z uniklých dat kvůli zvýšení nátlaku na oběť, aby zaplatila výkupné.

Pro hackery může být přínosný i další nástroj, který za pomoci AI shromažďuje a sumarizuje data o zranitelnostech (CVE). Ty pak využije hackerský software pro skenování sítí a hledání chyb v různých systémech.

Podle výzkumníků se situace bude jen zhoršovat – daleko nemusí být doba, kdy jazykové modely LLM budou schopné na základě jednoduchého slovního příkazu nekalé osoby schopné najít zranitelnost, napsat a otestovat kód pro zneužití a poté autonomně tu chybu zneužít.

I když bezpečnostní průmysl má také k dispozici AI nástroje, jejich schopnosti jsou často reaktivní, když odpovídají na akce, které udělají hackeři. A možnosti zločinců díky AI rychle stoupají.