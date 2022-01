2022: Z pandemie nás vytáhne i větší důraz na digitalizaci

Pro malé lokální a regionální operátory i pro velké národní a nadnárodní telekomunikační společnosti představoval nástup pandemie těžkou zkoušku, zejména když velká část zaměstnanců začala fungovat s pomocí videokonferencí a žáci byli nucení přejít na on-line výuku takřka ze dne na den.

Nutno říci, že české telekomunikační firmy obstály i díky tomu, že budují již mnoho let robustní, bezpečnou a kvalitní infrastrukturu – a to jak v oblasti pevných, tak i mobilních sítí. Investice do telekomunikačních sítí se pohybují v posledních letech v řádu mnoha miliard korun ročně, zatímco ceny pro zákazníky zůstávají fakticky stejné, nebo klesají. Což je v době výrazné inflace pro české spotřebitele i firmy dobrá zpráva.

Výhledy do budoucna

Je prakticky jisté, že tento trend bude pokračovat i příští rok. Čeští operátoři spustili letos 5G sítě a rekordně investovali i do optického připojení. Díky tomu se může čím dál více Čechů i na venkově připojit k vysokorychlostnímu internetu, což je pro mnohé z nás nezbytná podmínka k práci.

Bezpochyby to bude i trend příštího roku. Podle organizace sdružující dodavatele technologií GSA do konce září 2021 spustilo 5G sítě 180 operátorů v 72 zemích. Většina z nich nabízí na své síti pevné i mobilní služby. Nástup 5G sítí je rychlejší než v případě předchozích generací. Je to logické, od 5G si státy slibují kvalitní podhoubí pro další digitalizaci ekonomiky, operátoři nové výnosy díky novým obchodním modelům a podnikatelé možnost výrazně zlepšit přenos dat uvnitř svých průmyslových podniků, a tím zavést i efektivnější výrobu založenou na digitalizaci a průmyslu 4.0.

Nové příležitosti díky 5G

Běžným uživatelům přinesou 5G sítě hlavně „o něco rychlejší mobilní internet“ a pro mobilní operátory jsou atraktivní i pro nabízení pevného bezdrátového přístupu. S 5G budou operátoři schopní poskytovat zákazníkům daleko vyšší rychlosti v řádu stovek megabitů za sekundu. To je například pro menší obce či vilové čtvrti ve městech, kde často není připojení tak rychlé jako na sídlištích, zásadní zlepšení situace.

Technologie 5G ale otevírá další příležitosti hlavně pro firmy, především pro výrobní podniky. To je pro Česko, které je na průmyslu a exportu životně závislé, důležitá zpráva. Lze předpokládat, že stále více podniků půjde cestou privátních 5G sítí, které si postaví samy s pomocí specializovaných firem, nebo objednají od zavedených telekomunikačních operátorů. Je to koneckonců příležitost, kterou místní organizace i investiční fondy aktivně vyhledávají a financují.

Sítě nové generace v praxi

Jak to funguje, ukazuje například síť, kterou dodala společnost Huawei v Číně dolu na molybden v provincii Chu-nan. Část náročné práce přímo v dole zajistí autonomní důlní stroje, které ovládají technici z kanceláře pomocí 5G. Jak řekl zakladatel společnosti Huawei Žen Čeng-fej, „horníci mohou chodit do práce v obleku“. Výhodou také je, že především u nákladních vozů může jeden řidič na dálku ovládat postupně více aut, což výrazně zvyšuje efektivitu. Už jen toto je ukázkou, jak se díky moderním privátním mobilním sítím může zlepšit ekonomika provozu průmyslové firmy.

Podobně se nyní staví privátní 5G síť v terminálu East-West Gate ve městě Fényeslitke v Maďarsku, kde bude na pětaosmdesáti hektarech fungovat od roku 2022 největší „chytré“ železniční překladiště v Evropě. To bude používat privátní 5G síť, stavěnou s pomocí technologií Huawei společností Vodafone Hungary. Díky síti bude možné vzdáleně ovládat kontejnerové jeřáby a pochopitelně ji využívat plně pro lokální komunikaci mezi zaměstnanci.

A co životní prostředí?

Příští rok bude také pokračovat proměna mobilních sítí, tak aby odpovídaly požadavkům nízkouhlíkové a zelené ekonomiky. Spotřeba energií je nesporně obrovským tématem pro dodavatele technologií i operátory, především v současné situaci, kdy dochází k reálnému výraznému zdražování ceny elektřiny. Optimalizace spotřeby je tak zásadní i z hlediska provozních nákladů. Lze předpokládat, že do roku 2030 přenese každý uživatel kolem 600 GB dat měsíčně, a pokud by sítě nebyly efektivnější, vzrostly by emise skleníkových plynů telekomunikačního odvětví skoro o polovinu.

Je tak jasné, že je potřeba využívat účinnější a jednodušší technologie základnových stanic a obnovitelné zdroje energie. Například nově vyvinuté aktivní antény od společnosti Huawei jsou schopné nabídnout stejné pokrytí a zároveň spotřebovat méně energie. Testy ukázaly, že je možné snižovat spotřebu až o 30 % oproti současnému stavu.