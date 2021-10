Co by po vás věřitel nikdy neměl chtít

I přesto, že je ve světě finančnictví mnoho solidních bankovních i nebankovních poskytovatelů úvěrů a půjček mnoha druhů (jejich seznam můžete najít například na portálu Lundea), stále se mezi nimi najdou i ti, kteří založili své podnikání na podvodu. Pokud jim klient uvěří, může se dostat do vážných finančních problémů, které mohou končit i tím, že jim domů přijde exekuční příkaz.

V tu chvíli už se většinou není, jak bránit.

Proto v tomto případě rozhodně platí, že je nutné problémům předcházet především vlastní opatrností a obezřetností.

Jak se dají podvodní poskytovatelé rozpoznat?

Mají několik společných znaků. Varovat by vás mělo například to, že po vás budou chtít poplatky předem za něco, co vlastně ještě nemáte. Není přeci logické platit v případě, že si potřebujete půjčit. Všechny platby by tedy měly přijít až ve chvíli, kdy máte své peníze na účtu.

Vše musí být také řádně zaneseno ve smlouvě.

Jestliže si nejste jisti správným zněním, pak neváhejte a zeptejte se nějakého odborníka.

Jde přeci především o vaše peníze a vaši klidnou budoucnost.

Při rozhodování pomůže internet

Určitou jistotou jsou banky. Pokud navštívíte stránky, kde je uvedena hypoteční kalkulačka Finanční patron, pak se dozvíte předem podmínky a také všechny budoucí platby. Ale ani nebankovní půjčkanemusí být riziková.

Solidní poskytovatelé, kteří mají pro svou činnost licenci, jsou uvedeni na stránkách ČNB.

Pak si jen stačí vybrat z nabídky finančních produktů, který vám nejvíce vyhovuje.

I nebankovní poskytovatelé finančních úvěrů mají své internetové stránky, na kterých můžete zjistit informace o jejich podmínkách. Záleží na tom, jaký druh nebankovní půjčky preferujete. Jedním z nejvíce navštěvovaných webových serverů je například srovnávač půjček. Funguje na podobném principu jako zmíněná hypoteční kalkulačka. Stačí se řídit podmínkami a svými požadavky a pak si jen vybrat to, co je pro vaši aktuální situaci nejvýhodnější a která půjčka vám ve vaší situaci pomůže.