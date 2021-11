Fortinet představuje první vysoce výkonný NGFW firewall s integrovaným přístupem k síti s nulovou důvěrou určený k zabezpečení hybridních datových center

Bezpečnostní služby FortiGuard a vlastní bezpečnostní procesory Fortinet ASIC SPU umožňují ochranu proti vyděračskému softwaru a pokročilým hrozbám ve velmi rozsáhlých prostředích : Firewall FortiGate 3500F je postavený na speciálně vyvinutých bezpečnostních procesorech (ASIC SPU), jako je NP7 a CP9. FortiGate 3500F nabízí zabezpečení s nejvyšším výkonem ze všech srovnatelných řešení na trhu, a to na úrovni šestinásobku oproti konkurenčním produktům – včetně dešifrování protokolu TLS1.3 – při detekci útoků jako ZEUS, Trickbot nebo Dridex a při ochraně proti síťovým, aplikačním a souborovým útokům a řadě dalších sofistikovaných hrozeb. FortiGate 3500F je také nativně propojený s bezpečnostními službami FortiGuard. Tím zákazníci získávají navíc síťovou antivirovou ochranu, zabezpečení e-mailu, ochranu proti útokům typu DDoS a další funkce, jako je prevence průniku (IPS) a ochrana proti antimalwarovým řešením.

Nativně obsahuje funkce proxy, jako je přístup do sítě na principu nulové důvěry (ZTNA):FortiGate 3500F je jediné NGFW řešení na trhu, které nativně obsahuje funkce proxy pro přístup do sítě na principu nulové důvěry (ZTNA). To zákazníkům umožňuje provozovat aplikace kdekoli při konzistentním uplatňování pravidel. Mohou tak bezpečně zavádět hybridní modely práce s bezproblémovou uživatelskou zkušeností.