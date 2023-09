HPE představuje, co dokáže nasazení AI v reálném světě

Výkladů lze nalézt bezpočet a každý si pod pojmem AI představuje trochu jiné úlohy. Někteří spojují AI s mnoha různými odvětvími jako statistiky, obchodní analýzy apod. Další pak nazývají umělou inteligencí schopnost naučit se velké množství dat a schopnost soustředěného vědomého přemýšlení. Například při řešení šachových partií (s kterými ostatně AI začínala) nebo složitých matematických úloh.

Co je vlastně umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) je obor informatiky, který se zabývá tvorbou a vývojem strojů a softwaru schopných inteligentního chování. AI se ve své podstatě snaží napodobit lidské myšlení a rozhodování, což zahrnuje schopnosti, jako je učení, vnímání okolí, rozpoznávání řeči, řešení problémů, nebo dokonce tvůrčí myšlení. Aplikace AI lze nalézt v mnoha odvětvích, od automobilového průmyslu přes medicínu, zabezpečení určitých objektů až po hry.

Tisíce aplikací AI

Všestranné použití AI přitom vytváří obrovský potenciál pro vylepšení kvality našeho života. V medicíně pomáhá lékařům v diagnóze a léčbě nemocí tím, že analyzuje obrovské množství dat a identifikuje vzorce, které by mohly být pro člověka těžko rozpoznatelné. V dopravě může přispět ke snížení počtu dopravních nehod prostřednictvím autonomních vozidel. V oblasti vzdělávání dokáže AI navrhnout individualizované učební plány na základě schopností a potřeb jednotlivých studentů. AI také usnadňuje každodenní úkoly, jako je nákup, plánování cest a interakce s technologiemi prostřednictvím hlasových asistentů. Dalším příkladem může být klíčová role AI v oblasti rozpoznávání lidí. Její schopnosti využívají pokročilé technologie, jako je rozpoznávání obličejů, hlasu, a dokonce i chování. AI je schopná analyzovat velké množství dat a identifikovat jednotlivé vzory, které člověk nemusí nutně vidět. To umožňuje systémům rozpoznávat jednotlivce na základě unikátních charakteristik, jako jsou rysy obličeje, tón hlasu, detailní pohyby jednotlivých částí těla apod. Tento druh AI tedy lze využít i pro větší bezpečnost na letištích, v nemocnicích nebo v objektech s velkou koncentrací osob. A ve výčtu aplikací AI by se dalo pokračovat ještě velmi dlouho.

HPE přináší AI řešení firmám

Umělá inteligence (AI) v posledních letech zaznamenává ohromný růst, stává se neodmyslitelnou součástí mnoha průmyslových odvětví a samozřejmě také součástí nabídky předních IT společností. Hewlett Packard Enterprise (HPE) patří v oblasti AI a strojového učení k předním světovým hráčům. Společnost HPE investuje do vývoje a výzkumu v oblasti AI, aby mohla nabídnout svým klientům nejnovější a nejefektivnější technologie. Tyto produkty a služby pomáhají podnikům transformovat jejich data do užitečných informací, zlepšovat rozhodovací procesy a zefektivňovat operace. HPE také nabízí školení a konzultace v oblasti AI, aby pomohla organizacím lépe pochopit a využít potenciál umělé inteligence.

Potenciál a možnosti AI využívá celá řada produktů a řešení HPE. Umělá inteligence představuje například jednu z klíčových složek cloudové platformy HPE Infosight pro analytiku firemní IT infrastruktury. Letos HPE vstoupila na trh s umělou inteligencí v cloudu s novou nabídkou v rámci svého programu HPE GreenLake. HPE GreenLake pro LLM (Large Language Models) je služba, která umožní firmám trénovat svá AI řešení na superpočítačích HPE. AI má i díky řešením HPE potenciál zásadně změnit způsob, jakým žijeme a pracujeme.

Autorem článku je Aleš Čáp, presale consultant HPE ve společnosti TD SYNNEX Czech