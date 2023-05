Jedna z největších IT konferencí na Slovensku se blíží: Nevynechejte jubilejní SOFTECON 2023

Rozšiřte si své obzory a zaregistrujte se na tuto akci ještě dnes.

Nosným tématem aktuálního ročníku je Demokratizace dat a ztráta kontroly.

Data jsou zdrojem informací, díky kterým umí byznys posouvat své hranice. Ten dnes vyžaduje rychlou a flexibilní reakci na změny a tuto schopnost musíme mít i při práci s daty. Zdá se tedy přirozené nastoupit na stejnou cestu jako v případě IT aplikací a posunout data blíže k byznysu a decentralizovat je. Tím se však vracíme k již známým otázkám… neznamená decentralizace ztrátu kontroly?

Podívejte se na ukázku hostů, kteří vystoupí na konferenci, a témat, která s námi budou rozebírat:

Peter Polák z Bloomreach přináší téma:

Data, která odhalují příběhy

Peter říká, že data, ve kterých neumíme najít zajímavý příběh, jsou nudná. Podíváme se s ním proto na data jako na produkt. Zkusíme si vzít inspiraci z jiných digitálních produktů, abychom dokázali najít i v byznysových datech silné příběhy.

Tomáš Revaj ze Simloop přináší téma:

There is no free lunch

S Tomášem budeme hledat odpovědi na otázky typu: Existuje jeden model, který sedí na reálné potřeby chodu podniku? Je možné potřeby kategorizovat? Dá se vytvořit kombinace specificky zaměřených platforem, které fungují ve vzájemné symbióze a zároveň adresují různé potřeby byznys procesů, reportingu nebo analytiky a datové vědy?

Adrián Slavkovský z Orange přináší téma:

Datová demokracie v korporaci – příležitost, nebo mýtus?

Adrián nám povypráví o populárním konceptu Data mesh, a jak je to s jeho použitelností ve firmě. Prozradí nám, co jím můžeme získat a na jaká úskalí je třeba se připravit při jeho zavádění. Těšit se můžete také na příklady z praxe. Adrián nám ukáže, jak v Orange experimentují s tímto přístupem v rámci pilotního projektu demokratizace dat v cloudu.

Lukáš Hlavička z IstroSec přináší téma:

Data v ohrožení

Lukáš se zaměří na bezpečnost. Prostřednictvím těch nejlepších, vtipných i trpkých příběhů s námi rozebere například tato dilemata: Jaké jsou dnešní trendy v budování aktivní ochrany dat? Jak řešit bezpečnost dat při jejich neustálém koloběhu vytváření, aktualizace, transformace či migrace napříč platformami a aplikacemi? Jak efektivně z pohledu nákladů i kapacit personálu řešit bezpečnost při migraci dat do cloudu? Umíme se přiblížit téměř dokonalému zabezpečení?

Honza Zubíček z ČSOB přináší téma:

Data – palivo pro virtuální asistentku

Honza nám přinese praktický náhled do využití dat ve světě bankovnictví, který se mění každý den. Poví nám něco o chatbotech, jejichž výsledky podle něj nejsou vždy ideální. Pozve nás do jejich skupiny KBC, ve které budují data driven virtuální asistentku Kate. A prozradí nám také to, jak bude vypadat budoucnost uspokojování zákaznických potřeb s Kate.

Katarína Mayer z ESETu přináší téma:

Od Pythagorovy věty k GPT-4: krátká historie využití modelů

Katarína si s námi popovídá o tom, zda jsou velké modely, jakým je například GPT-4, vždy lepším řešením pro každou firmu. Rozebereme vývoj modelů během historie a využitelnost různých modelů pro potřeby firem v konkurenčním prostředí. Protože podle ní je klíčem k úspěchu také správná volba modelů.

Nezapomeňte se zaregistrovat co nejdříve, událost se koná již 31. května 2023 na Národním fotbalovém stadionu v Bratislavě.

s více než 30letými zkušenostmi. Podrobnější informace naleznete na www.softecon.sk.