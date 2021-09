Dobrých IT lidí nikdy není dost a nezměnila to ani pandemická situace. V tom je kouzlo i prokletí tohoto oboru. Kouzlo pro ajťáky a pro firmy, kde je těchto lidí dostatek, jsou spokojení a netouží po změně. Prokletí pak pro ty, kdo tyto ajťáky lanaří a potřebují do firem získat. Organizace, které jsou na IT pracovním trhu dobře zapsané, tj. mají loajální, spokojené zaměstnance a mezi potenciálními kandidáty dobrou pověst, disponují obrovskou konkurenční výhodou. IT trh v České republice není tak velký, aby se lidé na obou stranách nepotkávali. O to větší význam má dobré jméno společnosti. Jedním z hlavních kréd KPCS CZ je patřit neustále k top zaměstnavatelům v České republice.