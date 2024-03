Nenechte svůj telefon přehřát: Jak udržet chladný a rychlý smartphone

Mobilní telefony používáme pro skoro všechno – od komunikace po fotografování, hraní her až po navigaci – je důležité vědět, jak předcházet jejich přehřívání. Přehřátý telefon může způsobit nejen nepříjemnosti uživateli, ale v extrémních případech i poškodit samotné zařízení. Proč k přehřívání dochází, v jakých situacích je to nejčastější a co s tím můžete dělat?