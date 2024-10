Ochrana proti ransomwaru: Nový pilíř strategie disaster recovery

V éře digitální transformace čelí organizace stále komplexnějším hrozbám, které ohrožují jejich provoz a data. Zatímco přírodní katastrofy a technická selhání zůstávají významným rizikem, kybernetické útoky, zejména ransomware, dnes představují riziko mnohem větší. Tento vývoj nutí firmy přehodnotit své strategie disaster recovery (DR) a integrovat do nich robustní ochranu proti ransomwaru.

Měnící se tvář hrozeb

Například incident společnosti Colonial Pipeline z roku 2021, útok na největší americkou ropnou potrubní společnost, vedl k uzavření infrastruktury na několik dní. Skupina DarkSide zašifrovala data a požadovala výkupné, které společnost nakonec zaplatila, aby obnovila provoz. Tento incident měl zásadní dopad na dodávky paliva na východním pobřeží USA. Podobné scénáře se dnes odehrávají po celém světě – od přírodních katastrof po cílené kybernetické útoky. Každá minuta výpadku může být pro organizaci nesmírně nákladná, v některých případech může dokonce stát lidské životy.

Tradiční DR plány se zaměřovaly především na obnovu po fyzických katastrofách. S nástupem sofistikovaných kybernetických hrozeb, jako je ransomware, se však situace dramaticky změnila. Ransomware může ochromit provoz organizace bez jediného fyzického kontaktu, což vyžaduje zcela nový přístup k ochraně a obnově dat.

Integrace kybernetické bezpečnosti do DR strategie

Moderní DR strategie musí jít nad rámec pouhého zajištění fyzické infrastruktury. Musí zahrnovat komplexní ochranu proti kybernetickým hrozbám, zejména ransomwaru. To znamená integraci pokročilých technologií detekce a prevence, jako jsou EDR (Endpoint Detection and Response) a XDR (eXtended Detection and Response), do celkové DR strategie.

Tyto nástroje umožňují organizacím nejen monitorovat a detekovat podezřelé aktivity v reálném čase, ale také rychle reagovat na potenciální hrozby. V případě ransomwarového útoku mohou tyto systémy pomoci izolovat napadené systémy, zabránit šíření malwaru a urychlit proces obnovy.

Integrovaná řešení: Klíč k efektivní ochraně

V reakci na rostoucí komplexitu hrozeb přicházejí někteří poskytovatelé s integrovanými řešeními, která kombinují DR, EDR a XDR v jednom balíčku. Například společnost Acronis nabízí platformu Acronis Cyber Protect Cloud, která spojuje zálohování a obnovu dat s pokročilou kybernetickou ochranou. Takové řešení poskytuje několik klíčových výhod:

Jednotná správa: administrátoři mohou spravovat zálohování, obnovu a kybernetickou bezpečnost z jediného rozhraní, což eliminuje přeskakování z aplikace do aplikace a snižuje riziko lidské chyby. Rychlejší detekce a reakce: integrace DR s EDR a XDR umožňuje rychlejší identifikaci hrozeb a okamžitou izolaci napadených systémů. Efektivnější obnova: v případě útoku umožňuje integrované řešení rychlou obnovu dat bez rizika opětovné infekce. Nižší celkové náklady: jediné řešení pokrývající více aspektů bezpečnosti může být nákladově efektivnější než kombinace oddělených nástrojů.

Nezměnitelná záloha a cloud

Tradiční zálohovací strategie již nestačí. Organizace musejí přijmout pokročilé přístupy, jako je strategie 3–2–1–1: tři kopie dat, dva různé typy médií, jedna offsite záloha a jedna neměnná kopie. Neměnnost záloh je kritická pro obranu proti ransomwaru, protože zajišťuje, že alespoň jedna kopie dat zůstane nedotčena, i když by útočníci pronikli do zálohovacích systémů.

V rámci strategie 3–2–1–1 hraje klíčovou roli cloud. Nabízí nejen bezpečnost, škálovatelnost a flexibilitu, ale také možnost rychlé obnovy díky automatizovaným zálohám a replikaci do více datových center. To zajišťuje, že i v případě lokální katastrofy zůstanou data rychle dostupná.

Závěr: Ucelený přístup k odolnosti

V dnešním komplexním prostředí hrozeb nestačí mít oddělené plány pro různé typy incidentů. Organizace potřebují ucelený přístup k odolnosti, který integruje ochranu proti přírodním katastrofám, technickým selháním a kybernetickým útokům do jedné, koherentní strategie.

Integrace ochrany proti ransomwaru do DR plánů není jen otázkou bezpečnosti – je to otázka přežití organizace. Investice do pokročilých technologií detekce a prevence, robustních zálohovacích strategií a důkladného plánování a testování se mnohonásobně vrátí v podobě schopnosti rychle se zotavit z jakéhokoli incidentu.