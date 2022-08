Potřebujete počítačový detox? 4 + 1 tipů, jak na to

Dovolená v Egyptě, víkend na chatě nebo třeba večerní hospoda s kamarády – v takových chvílích si (pravděpodobně) pauzu od počítače dáváte přirozeně. V běžném životě ale máte neustále po ruce mobil, notebook nebo tablet. Každý z nás se tak jednou za čas může začít cítit přehlcený moderními technologiemi. A přesně v těch momentech přichází na řadu detox.

1. Udělejte si plán

Předem je vhodné si promyslet, co se má stát cílem vašeho počítačového detoxu. Chcete omezit pouze používání notebooku nebo byste se rádi zaměřili na všechnu moderní elektroniku? Stačí vám „dát si oraz“ na jeden den/víkend, anebo byste rádi získali skutečně dlouhodobý návyk? Zamyslete se rovněž nad tím, jaký vztah k technologiím aktuálně vlastně máte, a co by bylo dobré změnit.

2. Ze startu to nepřežeňte

Rozhodnete se pro detox a celý následující den na žádnou elektroniku ani nesáhnete? To je chyba, protože tenhle přístup vám pravděpodobně nevydrží dost dlouho. Nedávejte si přehnané cíle. Správně nastavený cíl by měl být konkrétní a splnitelný. Takže například: „Denně strávím na počítači o hodinu méně“ nebo „Při jídle nebudu používat smartphone“.

3. Zkuste zavést offline nebo online bloky

Vyzkoušet můžete jednu ze dvou oblíbených metod. Když zavedete offline dobu, jednoduše zvolíte čas, který budete trávit bez počítače/internetového připojení/kompletně bez obrazovek. Nastavením online bloků si naopak určíte časy, během nichž můžete volně surfovat na internetu, odpovídat na zprávy nebo procházet sociální sítě.

4. Naplánujte si offline aktivity

Když ve volném čase nemáte do čeho píchnout, většinou to svádí k tomu sáhnout po mobilu nebo počítači. Snažte se proto dopředu vyhýbat podobným situacím a připravte si seznam aktivit. Vrátit se k dávnému koníčku nebo provětrat staré kolo? Nyní je ta ideální příležitost.

Tip na ulehčení: Dovolená

V cizím prostředí plném nových podnětů se moderních technologií vzdáte mnohem snáz. Objevování podmořského světa, již několikátá odveta v plážovém volejbalu nebo ochutnávání místních specialit – při takových aktivitách je možné, že se vám počítač úplně vykouří z hlavy. Minimálně na chvíli. Nalákali jsme vás? Koukněte na last minute Egypt a vyrazte za digitálním detoxem třeba hned zítra. A ten počítač samozřejmě nechte doma, případně používejte pouze v nezbytných situacích.