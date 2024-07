Proč venkovní světelná reklama zůstává klíčovou součástí marketingového mixu v digitálním věku

Ne každý je na internetu

Začněme skutečností, kterou si zejména mladší generace nemusí uvědomovat. Ačkoli je pro značnou část populace připojení k internetu s vlastnictvím chytrého telefonu v roce 2024 naprostou samozřejmostí, o 100 % populace to stále říct nejde. Jsou mezi námi osoby, které internet vůbec nepoužívají. Část populace také dává přednost klasickým „tlačítkovým“ telefonům. Mnoho majitelů chytrých telefonů či notebooků je pak zdaleka nevyužívá pravidelně.

Chcete-li tedy cílit na toto publikum – zpravidla půjde o seniory a malé děti – skvělou volbou jsou klasické markentingové kanály, jako jsou letáky, magazíny, tištěné noviny, televizní reklama nebo třeba billboardy a světlené reklamy.

Oslovte kolemjdoucí

Je logické zacílit reklamu online pro případy, kdy někdo nakupuje z domova nebo si třeba vybírá, kam zajde během výletu do restaurace či do kavárny.

Jenže když vlastníte fyzickou provozovnu – ať už jde o obchod, kavárnu, či jakékoli jiné zařízení – je důležité toho využít a zaujmout také kolemjdoucí – (nebo dokonce i sousedy od naproti, pokud nemají vyloženě zatažené rolety celý den). Lidé mají tendenci rozhodovat se impulzivně. Během poledne tak můžete nalákat hladové kolemjdoucí na chutný oběd, v létě spousta lidí ocení ledovou kávu a během večera zase chutný drink. (A u sousedů, kteří vidí vaši značku každý den celý den budujete podprahovou reklamu)

Správně navržené 3D reklamy vám pomohou výrazně zvýšit tržby přesně v těchto případech. Váš obchod by zkrátka měl být na ulici vidět.

Reklama vám pomáhá budovat značku

Značka je to, díky čemu se odlišíte od konkurence. Umožníte lidem, aby si vás zapamatovali. Jenže lidé se název vaší firmy nenaučí jen tak sami – musíte jim v tom pomoci. A tak je důležité „hlásit do světa“, jak se váš podnik jmenuje a čím se zabývá. To bývá mnohem efektivnější nikoliv na internetu, ale ve fyzické podobě.

Všimněte si, že kromě menších podniků přesně tohle dělají velké nadnárodní řetězce, ať už jde o hypermarkety, obchodní domy, fastfoodové restaurace, nebo třeba obchody s nábytkem. S pomocí světelné reklamy o osobě dávají okolí vědět ve dne v noci.

Světelnou reklamu nelze ignorovat

Digitální reklama má kromě mnoha výhod jednu zásadní nevýhodu – existují nástroje, které ji umožňují blokovat. Kromě toho se objevují přísné regulace chránící data a soukromí uživatelů. Kvůli tomu klesá efektivita a roste naopak cena internetové reklamy.

Velký světelný poutač ale nikdo, kdo jej míjí, ignorovat nemůže. I když se na něj osoba aktivně nezaměřuje, stále dobře navrženou světelnou reklamu vnímá a reklama tak má určitý zásah.