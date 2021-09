Stavíme na lidech

České Radiokomunikace byly tradiční firmou zaměřenou na distribuci TV a rozhlasového vysílání. To už dávno neplatí. Máte datová centra, provozujete cloudové služby. Kde je teď váš core byznys?

V současné době je rozdělený do dvou segmentů. Jde o oblast rozhlasového i televizního vysílání a ICT služeb. Nelze tedy říci, že bychom se nějakým způsobem odklonili od vysílacích služeb a soustředili se jenom na IT. Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury a všechny tyto oblasti se snažíme efektivně propojit. Pokud lze říci, že se na něco v našem byznysu opravdu soustředíme, pak je to zejména vývoj a poskytování kvalitních, bezpečných a nejmodernějších služeb. Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních řešení.

Kam se budete posouvat v dalších letech?

K roli poskytovatele nejmodernějších technologických služeb, inovátora a technologického lídra. Budeme pokračovat v rozvoji moderních služeb – v oblasti televizního a rozhlasového vysílání – HbbTV, OTT (Over-‑The-‑Top) řešení, DAB. Dále se soustředíme na další rozvoj a inovaci cloudových služeb a služeb datových center a už od roku 2015 budujeme naši vlastní IoT síť postavenou na platformě LoRa a rozvíjíme služby, které s tím souvisejí – např. IoT cloud.

Kromě nabídky služeb se musela transformovat určitě i vaše firemní kultura. Co se změnilo?

Proměna společnosti byla postupná a trvala několik let. Aktivity vedoucí ke změně firemní kultury se zaměřily na rozvoj a motivovanost zaměstnanců, zlepšení interní komunikace nebo zvýšení manažerských dovedností. Jednou ze změn v interní kultuře bylo vybudování ploché organizační struktury, panuje u nás politika otevřených dveří – každý zaměstnanec může za kýmkoliv z managementu přijít a diskutovat.

V oblasti interní komunikace jsme se rozhodli investovat do nové interní komunikační platformy v podobě nového interaktivního a reaktivního intranetu, díky němuž mají zaměstnanci možnost on-‑line vyjadřovat své názory, reagovat na události ve firmě a posílat své podněty pro další rozvoj.

Dále jsme se zaměřili na způsob hodnocení, který se stal důležitou součástí procesu. Jestliže systém hodnocení lidí nezohledňuje jejich výkon a průměruje jej, vytrácí se motivační složka, která má říci, že tento člověk dělá více než druhý, a proto by měl být lépe hodnocen.

V posledních letech se také více angažujeme při získávání nových talentů a nápadů.

Mají zaměstnanci nějakou možnost – kromě práce na zavádění nových produktů – se podílet třeba i na jejich vývoji, nebo dokonce už jejich vymýšlení?

Tyto možnosti zde určitě mají. Pracujeme s nejmodernějšími technologiemi a naši lidé sami služby vyvíjejí a rozvíjejí. Nejvíce jde o služby v oblasti cloudu a internetu věcí, dále i přidané služby v oblasti televize – např. HbbTV a OTT. Pravidelně organizujeme tzv. inovační fórum, které podporuje angažovanost zaměstnanců. Tyto akce nám potvrzují, že nejlepší nápady vznikají v hlavách lidí, kteří mají potřebu a chuť si práci či její výsledek sami neustále zdokonalovat. Autoři opravdu dobrých nápadů pak mohou získat i zajímavou odměnu.

Máte nějaké příklady ze zdola vytvořených -služeb nebo akcí?

V oblasti cloudu lze mluvit o naší nové službě tzv. privátního cloudu, kterou naši lidé sestavili na základě zkušeností a požadavků klientů. CRA Business Cloud Private v sobě spojuje výhody virtuálního cloudu, služeb na principu pay-‑as-‑you-‑go a privátního úložiště. Na našem trhu jde o unikátní službu. Dalším produktem, který vyvinuli naši lidé, je CRA IoT cloud – tato služba umožňuje hostování IoT aplikací, propojení a ukládání velkého množství dat a zpráv z IoT zařízení a sítí, dále také správu dat. Jeho unikátnost tkví zejména v tom, že je technologicky neutrální a lze jej využít pro jakoukoliv platformu mimo naši síť LoRa.

Určitě musíme zmínit akce pro odbornou veřejnost v oblasti IoT – s nápadem přišel náš marketingový tým – jde o softwarově zaměřenou soutěž Czech IoT Summer Jam nebo hardwarové akce – CRA IoT Hackathony. Troufám si říci, že v oblasti IoT jsme s podobnými akcemi přišli jako první.

S jakými technologiemi budou vaši noví zaměstnanci pracovat?

Jak už několikrát zaznělo, díky našemu zaměření se naši pracovníci dostanou k nejmodernějším technologiím a trendům současnosti. Ať už jde o cloud a všechny technologie, které s tím souvisejí. Pro technologické nadšence je zajímavé i zázemí našich datových center. Asi největší výzvy čekají naše zaměstnance v oblasti internetu věcí nebo v oblasti propojování internetu a televizního a rozhlasového vysílání, kde mají možnost se spolupodílet na rozvoji celého trhu.

Co jim nabízíte kromě zmíněné možnosti ovlivňovat chod firmy a věřím i konkurenceschopného platu?

Lidé v CRA pracují v moderních kancelářích a v celkově příjemném prostředí. V naší firmě si zakládáme na přátelské atmosféře, kterou podporuje i naše plochá organizační struktura a také řada akcí, jež – ať v rámci oddělení, nebo na celofiremní úrovni – pro zaměstnance pořádáme. Jelikož v naší firmě pracují nejenom mladí a talentovaní lidé, ale i lidé zkušení, kteří jsou s CRA i desítky let, snažíme se o generační propojení.

Vážíme si zaměstnanců, kteří jsou s námi delší dobu. Zde mohu uvést příklad pracovníků, kteří dostali odměny za 40 let s naší společností. Nabízíme prostor pro osobní rozvoj – ať už v podobě firemní výuky a kurzů – například jazyků, tak možností účasti na nejrůznějších školeních, seminářích, ale i na odborných konferencích v ČR i v zahraničí. Snažíme se také o podporu rodin našich zaměstnanců. Nabízíme řadu dnes asi již standardních benefitů.