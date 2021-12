Computerworld

Metod a cest, kudy mohou být firmy napadené, rok od roku přibývá. Zatímco před desítkami let šlo o relativně neškodné programy, dnes hackeři na firmy útočí, kde se dá. Důvodem je jednak finanční zisk útočníků, který v poslední době raketově roste, jednak zvyšující se počet vektorů, kterými se záškodníci mohou do podnikové infrastruktury dostat. Do kybernetické bezpečnosti se tedy vyplatí investovat.