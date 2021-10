ALEF Shield efektivně ochrání koncová zařízení v kanceláři i kdekoli mimo ni

Venku na každý počítač, tablet i mobil číhá mnoho hrozeb, které mohou přijít v podstatě odkudkoli, kde se připojí do internetu. Efektivně zabránit jim může zejména nástroj celosvětově průběžně mapující naprostou většinou škodlivého softwaru, který používají hackeři ke kybernetickým útokům.

Největší databáze počítačových hrozeb se stále učí

Přesně toto umí největší databáze počítačových hrozeb na světě od společnosti Cisco Systems. Díky využití kombinace cloudových produktů této společnosti, Advanced Malware Protection for Endpoints (AMP4E) a Umbrella, může být každé zařízení mnohem lépe chráněno, ať se s ním jejich uživatelé pohybují kdekoli. Funkce těchto produktů přesahují běžné antivirové programy.

Umbrella automaticky identifikuje škodlivou komunikaci a zamezí jejímu vstupu do vašeho koncového zařízení. Vaše data tak zůstanou při jakékoli aktivitě na síti v bezpečí. A když v malém počtu případů dojde k tomu, že útok přes Umbrellu projde, zamezí všem dalším možným škodám AMP4E, který aktivně zachytí hrozbu, a navíc nabízí detailní přehled o útocích na zařízení.

Dohromady s bezpečnostním monitoringem společnosti ALEF tyto nástroje zajišťují zákazníkům velice silnou a nepřetržitou obranu před bezpečnostními incidenty. Všechny tyto produkty se neustále učí a zdokonalují s tím, jak přibývají nové kybernetické hrozby. Dokážou díky tomu správně čelit i nejnovějším rizikům.

Dvě úrovně ochrany

Celkové zabezpečení koncových zařízení je možné získat na dvou úrovních. V rámci balíčku Basic se postaráme o bezchybné fungování systému a v případě bezpečnostního incidentu mu nejen zabráníme, ale také vám dodáme jeho analýzu. Ta obsahuje i doporučení relevantních kroků pro zvýšení bezpečnosti. Vyšší balíček Plus v sobě už zahrnuje to, že pro vás sami provedeme nutná technická opatření. Vy se tak nebudete muset vůbec o nic starat. Kompletní zabezpečení a jeho průběžné zdokonalování pro vás budeme zajišťovat neustále.

Produkty Umbrella a AMP4E od společnosti Cisco Systems každý den ochrání více než 200 miliard komunikací z více než 100 milionů společností ve 190 zemích světa. Když na ně v kombinaci s monitoringem společnosti ALEF také vsadíte, můžete pracovat a cestovat se svými zařízeními s klidem, že vaše cenná firemní data zůstanou v bezpečí.

Vaši firemní síť pomůžou ochránit také ALEF WaveShield a ALEF StreamShield

Pokud chcete stejně dobře posílit i ochranu vaší firemní sítě, máme i na to velmi účinná a osvědčená řešení. Pro menší organizace do 50 zaměstnanců je ideální služba ALEF WaveShield, založená na inovativní technologii Cisco Meraki. Ta umožňuje vytvoření lokální datové sítě včetně výkonné WiFi ve vaší kanceláři, její bezpečné připojení do internetu a nadstandardně vysokou úroveň zabezpečení celé sítě a koncových zařízení uživatelů.

Pro firmy od 50 do 100 zaměstnanců je pro tento účel určená služba ALEF StreamShield. Zprovoznění je snadné a znamená, že ve vaší kanceláři nainstalujeme LAN síť, ke které budou připojena místní zařízení jako například server, tiskárna nebo datové úložiště. Zprovozníme pro vás i bezpečné připojení vaší organizace do internetu a spustíme WiFi s vysokou přenosovou kapacitou.

Součástí služby je instalace videokonferenčního systému Webex Cisco Systems. Díky bezpečnostním řešením Cisco Systems, tvořícím základ naší služby, budou všechny části sítě, včetně videohovorů a koncových zařízení uživatelů chráněné před naprostou většinou škodlivého softwaru, který používají hackeři pro kybernetické útoky.

ALEF StreamShield navíc zabezpečí koncová zařízení bez ohledu na to, zda jsou připojena do LAN nebo se odkudkoliv připojují do internetu.

Michal Seidl michal.seidl@alef.com, Managed Services Director ze společnosi ALEF