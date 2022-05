AMD chce prostřednictvím nový čipů Mendocino zajistit levným notebookům 10hodinový provoz

Dlouhá léta nedostatek procesorového výkonu posouval AMD a jejich procesory „áčkové“ série do kategorie cenově dostupných notebooků. Nyní se situace mění. AMD uvede na trh procesor Mendocino postavený na výkonné architektuře Zen 2, určený pro notebooky v kategorii do 700 dolarů. Společnost to uvedla během veletrhu Computex 2022.





Mendocino se bude skládat ze čtyř starších Zen 2 jader a osmi vláken – současné notebooky s Ryzeny 6000 používají jádra Zen 3+ –, které doplní grafika Radeon RDNA 2, rovněž obsažená v procesorové řadě Ryzen 6000. K jejich výrobě AMD využije 6nm proces společnosti TSMC, přičemž v prodeji by se měly objevit v druhé polovině letošního roku.

Notebooky s procesory Mendocino slibují kromě jiného prodlouženou výdrž baterie přesahující deset hodin, uvedl marketingový ředitel AMD Robert Hallock.

„U notebooků v kategorii od 399 do 699 dolarů jsou lidé zvyklí na čtyři, pět, šest hodin výdrže. S Mendocinem cílíme přinejmenším na deset hodin,“ prohlásil Hallock.

AMD v tichosti motivuje výrobce komerčních i běžných spotřebitelských notebooků, aby využívali čipy Ryzen Mobile a jak ukazuje naše recenze na Ryzen 6000 Mobile, výsledky nejenže naprosto předčí konkurenci, tržní podíl AMD pomalu ale jistě roste, zejména právě v segmentu notebooků. Během posledního kvartálu roku 2021 AMD na tomto poli dosáhlo rekordních výsledků, podílu 21,6 %, ukazují data společnosti Mercury Research. V prvním kvartálu roku letošního to pak bylo dokonce 22,5 %.

„Chceme v základní a mainstreamové třídě dát lidem víc a díky procesorům Mendocino lidem za přístupnější cenu nabídnou prémiové technologie známé ze série Ryzen 6000. Chceme být v této kategorii v ohledu výkonu a životnosti baterie premianty,“ dodal Hallock.

Jeho kolega, Jason Banta, viceprezident a generální manažer sekce OEM PC, uvedl, že v průběhu letošního roku by se na trhu mělo objevit víc než 70 nových notebooků s Ryzeny 6000. Celkové množství notebooků s Ryzeny pak vyčíslil na zhruba 200: 50 herních, 90 ultratenkých a 60 komerčních.

„V průběhu roku se bude naše nabídka dál rozrůstat,“ avizoval Banta.