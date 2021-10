Bydlíte v Praze a berete méně než 100 tisíc? Máte prostor pro vyšší mzdu

Ze 65 sledovaných IT pozic v Praze zaznamenala personální agentura Grafton Recruitment u větší poloviny šesticifernou mzdu, tedy 100 a více tisíc měsíčně. V Brně na tuto mzdu dosáhne jen větší třetina IT rolí, v ostatních regionech jde spíš o výjimky.

„I když mzdy v oboru informačních technologií v uplynulém roce rostly zejména mimo Prahu, hlavní město má ve mzdovém nastavení stále velký náskok, a to napříč pracovními pozicemi. S rozmachem vzdálené práce, která se osvědčila během období pandemických omezení, se tak může snadno stát, že experty z regionů se pokusí přetáhnout zaměstnavatelé z Prahy,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Jedinou pozicí, která si udržuje stejnou mzdu ve všech 13 sledovaných regionech, je C/C++ vývojář.

Typická mzda v IT začíná v Praze na 50–60 tisících a končí na 90–110 tisících v závislosti na expertíze, žádanosti a zkušenostech. V Brně se pohybuje o něco níž, a sice v rozmezí 45–90 tisíc.

„IT pracovní trh v Brně se díky přítomnosti velkého množství IT zaměstnavatelů přehřál a v otázce mezd se podobně jako v Praze utrhl od zbytku republiky,“ komentuje Malo a dodává: „Nově příchozím zaměstnavatelům tak tato města přestávají dávat z hlediska výše mezd smysl. Svoji pozornost ale mohou zaměřit na krajská města s technickými univerzitami, kde situace ještě není tak vypjatá.“

Čtvrt milionu i méně než 30 tisíc měsíčně

Nejvíce si v IT vydělá ředitel IT (CIO). V hlavním městě se jeho mzda pohybuje od 150 tisíc až do čtvrt milionu měsíčně, v Brně pak od 120 do 200 tisíc korun. Nejvyšší zaznamenaná mzda na této pozici v ostatních krajích činila 160 tisíc měsíčně.

Naproti tomu nejnižší mzdy v IT tradičně náleží specialistům technické podpory 1. stupně. Ti si v Praze vydělají 35–50 tisíc, v regionech pak 30–40 tisíc. Nejnižší mzdu pobírají tito specialisté na Olomoucku, kde jejich finanční ohodnocení klesá i pod 30 tisíc.

Anketa Sledujete nejnovější vývoj na poli šifrovacích technologií? Ano, snažíme se aktivně využívat nejnovější trendy Ano, ale jen v rámci toho, co nám nabídne náš dodavatel Ne, nemáme rádi velké změny/současný stav nám vyhovuje ERP nevyužíváme Zobraz výsledek

Hrozba kybernetických útoků podnítila zájem o experty na bezpečnost

Asi nejhůř se firmám daří obsazovat seniorní role v oblasti bezpečnosti, stále větší nedostatek je i Java Developerů. Přibývá také pozic, které kombinují technické znalosti a zkušenosti s měkkými dovednostmi, například schopností práce v týmu, uměním komunikace či dovedností vysvětlit laikům složité IT řešení.

„V souvislosti s rostoucí hrozbou kybernetických útoků roste zájem o specialisty na bezpečnost. Jejich mzdy začínají v Praze na 45 tisících u konzultantů a analytiků a končí až na 160 tisících u architektů bezpečností infrastruktury a 180 tisících u manažerů IT bezpečnosti,“ vyjmenovává Martin Malo.

Poptávka je dle něj vysoká i v případě inženýrů strojového učení, kteří si díky vysokému zájmu o jejich služby a nízkému počtu uchazečů mohou v závislosti na regionu vydělat mezi 40–130 tisíci. V Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji pak firmy často poptávají i odborníky na cloudové technologie. Konzultanti, administrátoři a architekti cloudu si zde měsíčně přijdou na 50–160 tisíc.

Vývoj a podpora IT v podnikových službách

Stále důležitější roli hrají IT pozice také v oboru podnikových služeb, který se během posledních několika let stal významnou součástí českého pracovního trhu. Centra podnikových služeb zaměstnávají zejména kvalifikované zaměstnance s dobrou jazykovou vybaveností. Dle údajů oborové asociace ABSL tvoří IT experti plných 37 % všech zaměstnanců tohoto sektoru, a to je o 18 procentních bodů více než v roce 2019.

I zde platí, že nejvyšší mzdy nabízí obor v Praze, Brno a Ostrava jsou však v tomto segmentu poměrně vyrovnané. Například IT manažer centra podnikových služeb si v Praze může měsíčně přijít na 100–150 tisíc, v Brně pak na 80–120 tisíc a v Ostravě na 80–110 tisíc. Nejnižší mzdu mají lidé na pozicích Helpdesk/IT Support, kteří si v Praze vydělají 35–50 tisíc, v Brně 30–45 tisíc a v Ostravě 28–40 tisíc.

Sektor podnikových služeb přitom nenabízí pouze pozice z oblasti IT podpory, ale intenzivně se věnuje také nasazování robotické automatizace a umělé inteligence a nabídku pozic rozšiřuje i ve výzkumu a vývoji IT. Na většině pozic si uchazeči mohou polepšit až o 7000 korun, pokud ovládají nedostatkové cizí jazyky, k nimž patří němčina, holandština, francouzština a skandinávské jazyky.