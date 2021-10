Data hrají při doručování balíků nenahraditelnou roli říká v podcastu Vladimír Püschner z DPD

Denně přesypeme na 300 gigabytů dat, říká IT ředitel české přepravní firmy DPD Vladimír Püschner. Pro přepravní firmu jsou klíčová všechna potřebná data k jednomu každému balíku.

„I bez potřebných dat umíme doručit každou zásilku, ale je to pro nás zbytečně složité. Zásilku sice komplikovaně doručíme, ale logicky nevíme přesně, co se s ní dělo, ani k ní nemáme kompletní tracking,“ dává nahlédnout do přepravní IT kuchyně ředitel informačních technologií DPD Vladimír Püschner.

„Firma používá k trackingu zásilek vlastní celoevropský datový formát. Proto třeba v IT oddělení nepočítáme počty balíků, ale počty skenů balíků, protože je skenujeme prakticky pokaždé, když je někdo vezme do ruky. Každý balík má od okamžiku vyzvednutí zásilky po doručení minimálně pět skenů kódu. Nyní v pandemické době dodáváme kolem 150 tisíc balíků denně, takže musíme zpracovat kolem milionů záznamů v databázi den co den,“ počítá v našem novém podcastu Vladimír Püschner.

Všechna získaná data DPD následně sype do datových skladů, business analytiky a dalších potřebných systémů. Denně tak musí zpracovat 250 až 300 gigabytů dat.

Přepravní firma proto provozuje několik databází. Billing a aplikaci na zpracování balíků zpracovává v jedné databázi Oracle Exadata, navíc tuto databázi hostuje pro pět dalších DPD ze středoevropského regionu.

Exadatu v DPD používají už pět let, protože před tím měli výkonnostní problémy s běžnou databází.

„Po nasazení Exadaty se problémy vytratily, ale po konci pětiletého kontraktu jsme hledali nové řešení. Rozhodli jsme se nakonec pro novou verzi Exadata, ta je výrazně rychlejší. Aniž bychom měnili cokoliv jiného, vidíme, že se nám všechno uvnitř databáze pětkrát zrychlilo jen nasazením nové verze. Kluci v IT si nedovedou vynachválit, jak je všechno rychlejší a stabilní. Pochvalují si to i třeba kolegyně v billingovém oddělení,“ říká v podcastu IT ředitel společnosti DPD. Přiznává také, že to nebyla nízká investice, ale s pětiletou bezproblémovou zkušeností věří, že se jim investice vyplatí i teď. Mimochodem při testech konkurenčních řešení zkoušeli Exadatu porovnávat s výkonem Oracle databáze v Azure, ale to bylo prý nákladově zcela jinde. Navíc celou kompletní migraci na novou Exadatu jsme zvládli za pouhý jeden měsíc, upozorňuje Vladimír Püschner.

Slavnostní spuštění Oracle Exadata ve společnost DPD

A kdo si myslí, že brzká budoucnost je výhradně v dronech nebo automních autech, plete se.

„I když někde v rámci DPDgroup už pomocí dronů doručujeme, jedná se zatím o vývoj a doplňkovou službu např. pro odlehlé a těžko dostupné adresy. Stejně jako autonomní auta jsou i drony omezeny legislativou. Nejbližší budoucnost je v elektrifikaci aut ve velkých městech, v Česku už se tak děje např. v Praze, Brně nebo Ostravě. Do roku 2025 máme plán doručovat v Praze a Ostravě bezemisně (stejně jako v dalších 223 městech Evropy). Navíc doručujeme i pomocí cyklo a pěších kurýrů,“ prozrazuje budoucí plány Vladimír Püschner.A v našem podcastu toho povídal mnohem více. Pokud vás zajímá technologické pozadí logistické firmy, poslechněte si náš podcast.

Podcast vznikl za podpory společnosti Oracle.

