Dell se chce stát významným hráčem firemní bezpečnosti

Mezi nově představené produkty patří Managed Detection and Response (MDR) Pro Plus,což je plně externě řízené řešení bezpečnostních operací, které pomáhá předcházet bezpečnostním hrozbám, reagovat na ně a zotavovat se z nich.





Určené je pro zabezpečení koncových bodů, infrastruktury, softwaru, hardwaru i cloudů a jeho součástí jsou i školení formou stručných, snadno pochopitelných modulů.

MDR Pro Plus Například poskytuje nepřetržitou detekci a vyšetřování hrozeb a zároveň odhaluje zranitelnosti a stanovuje priority jejich oprav nebo provádí simulace průniků a útoků kvůli ověření správné konfigurace a funkčnosti stávajících bezpečnostních opatření, včetně nastavení webové nebo e-mailové brány.

Součástí služby jsou penetrační testy s cílem nalézt zranitelné cesty do prostředí podniku pomocí stejných technik, jaké používají zkušení hackeři. Na základě toho pak označuje potenciálně podezřelé aktivity a doporučuje zlepšení bezpečnostních opatření.

Nabízí i službu zajištění zotavení po incidentu, v rámci které odborníci Dellu přímo u zákazníka vyhodnotí bezpečnostní incident a v případě porušení bezpečnosti zajistí obnovu běžného provozu.

Hardwarová ochrana firemních PC

Dell představil i cloudovou verzi své služby bezpečného ověřování komponent Secured Component Verification (SCV), díky níž mohou zákazníci získat důvěru v jeho podnikové počítače díky integraci mezi konstrukcí počítačů a dodavatelským řetězcem (dostupná bude od května tohoto roku).

Toto vylepšené řešení poskytuje podnikovým zákazníkům větší jistotu, že jejich počítače se dodávají tak, jak byly objednané a sestavené z výroby.

Cloudové zabezpečené ověřování komponent pomáhá snížit riziko neoprávněné manipulace s komerčními počítači. Dell vygeneruje digitální certifikát uložený v zabezpečeném cloudovém prostředí, který dokumentuje klíčové součásti počítače v továrně.

Po dodání může podnikové IT oddělení počítače zkontrolovat podle příslušných certifikátů a ověřit integritu komponent. To také umožňuje podnikovému IT ověřit všechny počítače naráz v jednom přehledu, namísto ověřování každého zařízení lokálně.

Správa hrozeb

Součástí řešení, které podnikům umožňuje navrhovat, spravovat a zabezpečovat vlastní IT prostředí, je nově také cloudový produkt CrowdStrike Falcon, díky kterému firmy získají přístup k rozšířené sadě nástrojů, které urychlují vyšetřování hrozeb a reakci na ně a chrání nejrizikovější oblasti: koncové body, cloudové pracovní úlohy, identity a data. Snadnějí tak půjde přejít na architekturu postavenou na principu nulové důvěry (zero trust).

Novinkou v portfoliu Dellu je i Success Accelerator for Cyber Recovery, který pomáhá pomáhá připravit se na případnou kybernetickou bezpečnostní událost.

Nová služba zjednodušuje implementaci a provoz bezpečnějšího, izolovaného trezoru pro kybernetickou obnovu, který podniku umožňuje chránit kritická data a zachovávat kontinuitu podnikání.