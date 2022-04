Tak jako ve skutečném světě, i v tom počítačovém je třeba být, jde-li o bezpečnost, neustále bdělý. Přesto si mnozí uživatelé možná neuvědomují, že rozšíření pro prohlížeče mohou být dalším z prostředků, jak do počítače propašovat malware.





Po sérii nemilých zjištění, kdy byly v rozšířeních pro Chrome nalezeny nebezpečné prvky (někdy poté, co byla odprodána třetí straně), přidává Google do Chrome Web Storu nástroje, které mají stahování rozšíření učinit jistějším. Zpodobněny jsou dvojicí nových indikátorů.

Anketa Souhlasíte s přísnějším zdaněním internetových gigantů? Určitě ano, je to potřeba Ano, ale zvolený způsob se mi nelíbí Ne, jsem rád, že nemusí danit příjmy z reklamy Je mi to jedno Zobraz výsledek

Odznak Established Publisher – Zavedený vydavatel v podobě „fajfky“ indikuje, že vývojář rozšíření je Googlem ověřen zároveň jako majitel webové stránky uváděné v jeho profilu a dodržuje Zásady pro vývojáře. Odznak Featured – Doporučený ztvárněný symbolem připínací stuhy je pro změnu přidán k rozšířením vytvořeným v souladu s nejlepší technickou praxí, a která vyhovují přísným standardům designu a uživatelské zkušenosti.

Google uvádí, že jeho pracovníci každé rozšíření hodnotí manuálně a upozorňují, že odznak si nelze koupit.

„Vývojáři si však o to, aby jejich rozšíření bylo zhodnoceno, mohou zažádat,“ píše se v oficiální dokumentaci.

Jde o novinku, která doplňuje oficiální revizní proces Chrome Web Storu, v rámci kterého zaměstnanci Googlu pravidelně kontrolují, zda nejen v původních verzích rozšíření, ale i v jejich aktualizacích není obsaženo něco škodlivého. I přesto se však v minulosti v obchodě potíže s malwarem i adwarem objevily.

Uživatelé pochopitelně mohou instalovat i rozšíření pocházející mimo Web Store, což je však podobně rizikové jako stahování spustitelných souborů pro Windows nebo Android bez řádného ověření zdroje. Stále tak platí, že je třeba být obezřetný vůči čemukoliv novému, co si do počítače či telefonu instalujete, i kdyby to byl právě jen doplněk do Chromu. Nikdy neuškodí si o rozšíření a jeho autorech předem něco zjistit.