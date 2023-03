GPT-4 je tu. Jaké změny přináší?

Společnost OpenAI představila GPT-4, novou generaci svého jazykového modelu, který tvoří základ ChatGPT i chatbota Bing AI společnosti Microsoft. Jde o zásadní upgrade, který potenciálně otevírá dveře k významnému pokroku v možnostech i funkcích stávajících AI technologií.





Používáte k placení nositelnou elektroniku jako třeba hodinky? Ano, prioritně Ano, jako doplněk k dalším metodám Ne, má banka to nepodporuje Ne, mám z toho obavy Ne, nositelnou elektroniku nepoužívám Zobraz výsledek

Skrz ChatGPT lze GPT-4 už vyzkoušet, ovšem jen v jeho placené verzi. Také Microsoft však potvrdil, že nejnovější verze Bing Chatu už bude z nové generace GPT-4 vycházet.

Proč je to důležité? Shrnujeme hlavní vylepšení, která GPT-4 nabízí, počínaje tím hlavním: Už nejde jen o slova.

GPT-4 nyní dokáže vidět svět pomocí vizuálních vstupů

„GPT-4 může jako vstupy přijímat obrázky a generovat popisky, klasifikace a analýzy,“ uvádí OpenAI. Ano, to znamená to, co si myslíte, že to znamená: ChatGPT a Bing budou schopny „vidět“ svět kolem sebe, nebo alespoň interpretovat vizuální výsledky, jako to již dělá vyhledávání obrázků nebo například asistivní aplikace Be My Eyes pro osoby s postižením zraku, využívající kameru chytrého telefonu a vysvětlující, co vidí.

Ve videu GPT-4 určeném vývojářům ukázal Greg Brockman, prezident a spoluzakladatel společnosti OpenAI, jak GPT-4 interpretuje náčrtek, transformuje ho do webové stránky a poté dodá kód této stránky.

GPT-4 poskytuje delší výstupy

„GPT-4 je schopen zpracovat víc než 25 000 slov textu, což umožňuje jeho využití například při tvorbě dlouhého obsahu, při rozsáhlých konverzacích či při vyhledávání a analýze dokumentů,“ uvádí OpenAI.

Výstupy ChatGPT tak budou nejen delší, ale také kreativnější: „GPT-4 je kreativnější a spolupracuje více než kdykoli předtím,“ říká OpenAI. „Dokáže generovat, upravovat a iterovat s uživateli kreativní a technické úkoly, jako je skládání písní, psaní scénářů nebo učení se stylu psaní uživatele.“

A je tu ještě jedna výhoda. Z příkladů, které vývojáři ukázali, vyplývá, že do příkazového řádku bude možno vložit více webových stránek a GPT-4 tak bude „chápat“ internet.

GPT-3 byl sice naučen na datech pouze do roku 2021, s GPT-4 však bude moct ChatGPT poskytnout více kontextu (pokud už dokonce nebyl naplněn aktuálními daty).

GPT-4 je prostě chytřejší

Velké jazykové modely nativně nevykazují inteligenci. Rozumějí však vztahům mezi slovy a sofistikovanější model GPT-4 bude vztahům a kontextu rozumět ještě lépe.

Jeden příklad: ChatGPT dosáhl v advokátní zkoušce 10. percentilu. GPT-4 už se zlepšil na 90. percentil. V biologické olympiádě dosáhl GPT-4 dokonce 99. percentilu, zatímco ChatGPT skončil na 31. percentilu.

Podle společnosti OpenAI technologii GPT-4 už používá například už i platforma pro výuku jazyků Duolingo, která díky ní zlepšuje kontextové povědomí o tom, co říkáte a jak byste to měli říkat.

A co třeba spočítat daně? Klidně. I to už dle prvních pokusů ChatGPT teoreticky zvládne.

GPT-4: Je bezpečnější?

Podle OpenAI vývojáři „začlenili více lidské zpětné vazby, včetně zpětné vazby poskytnuté uživateli ChatGPT, aby vylepšili chování GPT-4“. Společnost také zapojila 50 lidských expertů, kteří poskytli zpětnou vazbu z hlediska bezpečnosti umělé inteligence.

Ta se samozřejmě bude muset časem prokázat. Ale už díky všemu ostatnímu se ChatGPT a Bing právě staly mnohem chytřejšími.