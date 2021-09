Webcast HPE

Sledujte 27. 5. naše živé online vysílání se společností HPE

HPE GreenLake: Vše jako služba

& HPE Discover Virtual Experience

Nabídkou softwaru jako služby už dnes nikoho nepřekvapíte. Je to běžná věc. Ale co hardware do vašeho datacentra? Představte si mít ve firmě k dispozici nejnovější, nejšpičkovější hardware a platit za něj jen formou měsíčních poplatků. Žádné splátky či výdaje za pořízení, jen platby za skutečné využívání. To je GreenLake společnosti HPE, o kterém si budeme v našem webcastu povídat.

Kromě toho vás pozveme na exkluzivní virtuální návštěvu globální konference HPE Discover Virtual Experience, dozvíte se největší novinky z HPE a zjistíte, jak vám může HPE pomoci s podnikáním v této pro nás nelehké době.

Ptát se budeme generálního ředitele české pobočky HPE Jana Kameníčka a obchodního manažera HPE GreenLake služeb Martina Špačka.

Online živé vysílání proběhne ve středu 27. 5. od 10:00. Postačí jen stručná registrace na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.

Pokud při registraci uvedete i své telefonní číslo, přijde vám včas upozornění v podobě SMS.

Těšíme se, že budete s námi,

Radan Dolejš

šéfredaktor Computerworldu