Že by se Intel pokusil dostat z čipové krize výstavbou nové infrastruktury? Nedaleko amerického Columbusu hodlá postavit nový tovární komplex za 20 miliard dolarů, jehož součástí bude celkem šest objektů vybavených zařízením podporujícím výrobu čipů 18A procesem. Ten by měl být uveden do praxe v roce 2025, kdy továrna zahájí provoz. Do regionu by měla přinést odhadem 3000 nových pracovních míst.

V současnosti se výrobny Intelu nacházejí rozeseté po celém světě, byť většinu jich najdeme právě v USA. Šéf firmy Pat Gelsinger se nicméně vyslovil, že ty nacházející se na domácí půdě, mají zásadní význam jak pro americkou ekonomiku, tak pro národní bezpečnostní zájmy.

Zároveň zkritizoval americkou vládu, že výrobu procesorů náležitě nesubvencuje jako jiné vlády; přestože americký senát loni schválil tzv. CHIPS Act neboli zákon, jehož součástí byla podpora ve výši 52 miliard dolarů právě pro produkci polovodičů, Sněmovna reprezentantů jej zatím nepřijala.

Oznámení Intelu tak může být vnímáno i jako snaha tento proces uspíšit.

„Ohio je ideální lokalita pro naši expanzi, a to díky přístupu ke špičkovým talentům, stávající robustní infrastruktuře a letité výrobní historii. Rozsah a tempo naší expanze však bude do značné míry záviset na financování v rámci CHIPS zákona,“ uvedl koneckonců Gelsinger.

Pomůže plánovaná továrna vyřešit globální nedostatek počítačových čipů?

To lze předpokládat jen těžko. Produkty z ní se totiž dostanou na trh až několik let poté, co bude zahájena výroba, kdy už krize dávno pomine.