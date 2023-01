Intel pouští do prodeje čip s magickou frekvencí

Intel představil dlouho očekávaný procesor Core i9–13900KS a ten se tak oficiálně stává prvním procesorem x86 pro běžné uživatele, který dosáhne frekvenční hranice 6,0 GHz. Za takový výkon si však náležitě zaplatíte. Čip jde totiž do prodeje za 699 dolarů, tedy v přepočtu asi 15 500 Kč.





Čtyřiadvacetijádrový (8 výkonných jader, 16 efektivních) procesor Core i9–113900KS je v podstatě speciální edicí již vydaného Core i9–13900K, který byl už tak pozoruhodně rychlý, když dokázal při zátěži jednoho jádra dosáhnout frekvence 5,8 GHz. Core i9–13900KS ji při zátěži jednoho jádra zaokrouhlí na plných 6,0 GHz.

„Core i9–13900KS pokračuje v excelenci naší rodiny desktopových procesorů Intel Core třinácté generace a ukazuje na nové výkonnostní výšiny, kterých lze dosáhnout s naší výkonnou hybridní architekturou,“ uvedl v prohlášení manažer divize Intel Client Computing Group Marcus Kennedy. „Nároční hráči a nadšenci mohou nyní posunout svůj každodenní výkon dále než kdykoli předtím díky prvnímu desktopovému procesoru v počítačovém průmyslu, který poskytuje rychlost 6,0 GHz v základním provedení.“

Kolik si tedy vlastně za 200 MHz zvýšení rychlosti turba přikoupíte ve výkonu? Na první pohled by nový Core i9–13900KS mohl v některých úlohách překonat nyní obyčejný 13900K asi o čtyři procenta. Je však také možné, že nový čip KS nabídne malou výhodu i jinde. Společnosti obvykle třídí procesory podle kvality, v rámci procesu nazývaného binning, což obvykle znamená, že čipy v nejvyšším binningu představují to opravdu nejlepší, co

ž přináší kromě nejvyšších rychlostí i další výhody.

Pro Intel však pokoření 6,0 GHz mety znamená, že se má čím chlubit oproti konkurenci. Lidem totiž kupodivu hodně záleží na velkých kulatých číslech – dokonce se říká, že 6,0 GHz je pro průměrného člověka více do očí bijící než třeba 6,2 GHz. Jinými slovy, jde také o psychologickou záležitost a důvod k hrdosti.

Core i9–13900KS se pravděpodobně utká s novým čipem AMD Ryzen 9 7950X3D, který byl oznámen na veletrhu CES. AMD nicméně zatím neoznámilo cenu ani datum dostupnosti, takže Intel má při dnešním zahájení prodeje Core i9–13900KS jasný náskok.