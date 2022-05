Jak zjistit, co o vás Facebook ví (a jak se toho zbavit)

Napadlo vás někdy, jaká data a kolik, o vás Facebook má? Pokud ho používáte už nějakou dobu, tak nejspíš nepřeberné množství. Naštěstí, oblíbená sociální síť zároveň nabízí snadný způsob, jak se jich dobrat a případně si je stáhnout. Tady je návod!





Než začnete, ujistěte se, že jste přihlášení do svého facebookového účtu ve svém prohlížeči. Jinak postup fungovat nebude. Jakmile jste přihlášeni, přes ikonku v pravém horním rohu zamiřte do sekce Nastavení a soukromí → Nastavení → Vaše informace na Facebooku. V této nabídce uvidíte sedm upravitelných možností. Pokud vás zajímá jen to, jaká data o vás Facebook posbíral, hrubý Záznam o aktivitách určitě stojí za prozkoumání.

To skutečně zajímavé se však skrývá pod nabídkou Přístup k vašim informacím, rozdělenou dále na dva hlavní segmenty – Vaše informace a Informace o vás. Odtud se dostanete k naprosto všemu, co si o vás Facebook za dobu vašeho působení na platformě uložil. Najdete tu kvanta dat rozdělených do kategorií, jako jsou Příspěvky, To se mi líbí reakce, Zprávy, Historie vyhledávání i Koš s položkami, které jste do něj přesunuli. Opravdu naprosto vše a ještě víc, i co už jste nejspíš zapomněli.

Vůbec nejpikantnější je druhá zmíněná sekce Informace o vás, v níž najdete i jakýsi svůj reklamní profil, jehož součástí jsou nejen inzerenti, se kterými jste provedli nějakou interakci, ale také inzerenti, kteří nahráli seznam kontaktů, kde jsou i vaše informace. Na základě vašeho chování pak Facebook vytvořil také Kategorii zájmů (klíčových slov), skrz kterou na vás inzerenti cílí. Nakolik jsou relevantní, můžete posoudit sami. Například autor tohoto textu v seznamu ke svému údivu a pobavení našel pojmy jako Křesťanská hudba, Entre Ríos a Simeon Panda, aniž by se o cokoliv z toho kdy zajímal nebo vůbec věděl, co druhé a třetí znamená (druhé je název provincie v Argentině, třetí jméno kulturisty). Facebook ale evidentně předpokládá, že pro inzerenty jde o relevantní profilaci.

Konkrétně tyto zájmy můžete ze sítě odebrat. Co však také můžete, je si svá data (přesněji jejich kopii) z Facebooku stáhnout – Stažení vašich informací. I pro toto rozhodnutí nabízí dostatek nastavení – můžete zvolit povahu požadovaných dat, nastavit období, formát (HTML, JSON) a kvalitu médií. Facebooku chvíli trvá, než váš digitální důvod archivuje a v závislosti na intenzitě vaší virtuální aktivity se tento proces může protáhnout až na několik desítek minut s výsledkem v podobě gigabajtů dat.

Pokud by vás množství záznamů šokovalo či pokud byste měli pocit, že Facebook porušuje vaše osobní práva, sociální gigant dává možnost vaše údaje spravovat a v rámci Centra nápovědy vás odkázat na asistenci v závislosti na tom, jaká nastavení se snažíte ovlivnit. No a pokud dojdete k závěru, že tohle všechno už je jednoduše přes čáru, možnost Deaktivace (zablokování účtu a odebrání fotek a informací, ponechání Messengeru), případně rovnou Odstranění účtu (včetně Messengeru bez návratu zpět) představují pomyslné červené tlačítko k jaderné explozi, která nejpopulárnější sociální síť z vašeho života odstraní definitivně.