Je v roce 2022 potřeba mít antivirus?

Někteří výrobci antivirů, například Norton či Avira, začali do svých produktů přidávat software generující virtuální měnu. Nic, po čem by člověk toužil. Sice nejsou aktivované defaultně, ale přesto: neměly by nás antivirové programy chránit před nechtěným softwarem namísto toho, aby ho samy obsahovaly?

Vždy jsem měla zato, že žádný antivirový software není lepší než jiné možnosti, kterých lze využít. Známé jsou u patchování Windows problémy, které způsobila vzájemná nekompatibilita antiviru a aktualizace operačního systému. Odinstalovat antivir před instalací aktualizace byla v éře Windows 7 běžná rada.

Občas si s antiviry nerozumí ani prohlížeče a jen vzpomeňte, kolikrát vás Microsoft sám varoval, že některý antivirový program může působit z toho či onoho důvodu potíže, které – pokud jste varování nedbali – klidně mohly vést až k modré obrazovce smrti.

V současnosti Microsoft pro menší firmy testuje Microsoft Defender for Business, bezpečnostní sadu umožňující správu, sledování a ochranu v rámci firemní sítě. Krom skenování a varování před možnými problémy nabízí také „personalizované“ zabezpečovací doporučení jako je například nastavení pravidel Attack Surface Reduction (ASR, Omezení prostoru pro útok).

Běžným uživatelům lze Microsoft Defender, který je součástí Windows 10 i 11, s čistým svědomím doporučit, byť někteří jistě sáhnou ještě po vyztužení dalším antivirem s argumentem ve formě rčení o „kozlu zahradníkem“.

Jakýkoliv antivirus je ale reaktivní, nikoliv proaktivní. Pro filtrování phishingových útoků v e-mailu ani pro hlídání toho, kde po internetu zrovna brouzdáte, není zrovna ideální. K tomu je potřeba servis před počítačem, nejen něco, co kontroluje software v počítači.

Bezpečnost je dnes zkrátka víc než jen o antiviru. Začněte od základů, jako je například poskytovatel vašich e-mailových služeb a zvažte možnosti. Pokud stále spoléháte na ISP e-mail z před dvaceti let, možná je načase poohlédnout se po lepším řešení, přičemž na výběr není jen Gmail nebo Outlook. Co třeba takový ProtonMail s koncovým šifrováním?

Dále: používejte správce hesel. Problém je v tom, že mnozí uživatelé používají ta samá hesla neustále dokola na více webových stránkách. Pokud je tedy heslo zcizeno na jedné, útočník má usnadněný přístup do jiných.

Také nezapomínejte vše zálohovat. A pak zálohovat i zálohu, ideálně na off-line médium. Pakliže bude váš počítač napaden, máte data alespoň tímto způsobem zabezpečená.

A nepodceňujte ani ochranu routeru čili dohlédněte na to, že má aktualizovaný firmware. Zkrátka, včasné aktualizování je zásadní, byť zase není nutné jej uspěchat, jelikož první verze aktualizací mohou být ještě nedotažené.

A nakonec, je-li to možné, volte dvoufázovou autentizaci, zejména jde-li o citlivé přístupy. Nespoléhejte jen na hesla, využijte dvoufázovou autentizaci přinejmenším ve formě SMS.

Zabezpečení v dnešní době skutečně není jen o antiviru. Pakliže se ale bez něj neobejdete, vybírejte správně a tak, aby nekolidoval s vaším operačním systémem. Ideálně takový, který vám nebude zahlcovat počítač ještě těžbou kryptoměn. To v kontextu bezpečnosti rozhodně není krok vpřed.