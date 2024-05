Jednoduchá rada, jak nenaletět podvodu

„Zeptejte se někoho, zda máte pokračovat dál,“ říká Amy Hogan-Burneyová, generální manažerka a zástupkyně generálního poradce týmu pro politiku a ochranu kybernetické bezpečnosti společnosti Microsoft, která hovořila s PCWorldem během konference o kybernetické bezpečnosti RSA 2024 v San Francisku.





Podvody a další kybernetické útoky očekávají, že se necháte chytit do pasti, kterou před vás nejrůznější zlodějíčci postavili v naději, že vás ovládne panika, která vás přiměje řídit se pokyny, aniž byste je zpochybňovali. Získání názoru zvenčí však takovému tunelovému vidění může zabránit a posloužit jako silná obrana v první linii.

Vezměte si tři výše uvedené příklady. V případě prvního scénáře by vám bankovní poradce v klidu připomněl, že se máte vždy obrátit přímo na svou banku. Druhý případ? Řekl by vám, abyste spustili antivirový software a spustili skenování na malware (který může být právě zdrojem upozornění „PC hacknuto!“). A konečně do třetice by vás mohli pobídnout, abyste nejprve zavolali nebo poslali SMS svému dítěti.

Jinými slovy – většina lidí v klidu dokáže uvažovat rozumně. Když se vám to nemusí podařit, obraťte se na někoho, kdo to dokáže. Společnost Microsoft uvádí, že sezónních podvodů přibývá a pravděpodobně jich bude přibývat s olympijskými hrami a celosvětovými volbami za rohem. I taková prachobyčejná rada představuje jednoduchý způsob, jak si ve stresové situaci zajistit co nejčistší hlavu a dát zločincům co proto.