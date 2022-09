Když vám práce dovolí cestovat nezapomeňte na kvalitní vybavení

Pro přenášení potřebných věcí je ideální batoh s ochranou proti krádeži, jakou disponuje YENKEE YBB 1501 NOMAD(doporučená MOC 1199 Kč). Moderní design a kvalitní materiály jsou zjevné na první pohled, co ale vidět není jsou zipy a skryté kapsy. Batoh se navíc uzamyká pomocí zámku TSA a je vybaven integrovaným USB konektorem, díky kterému jednoduše připojíte powerbanku uvnitř. Nezbytnou součástí pracovní výbavy jsou sluchátka pro konferenční hovory nebo i poslech hudby. Sluchátka YENKEE Gemini YHP 01BT(doporučená MOC 1199 Kč) jsou kompatibilní se všemi zařízeními iOS i Android a vydrží hrát nepřetržitě 4 hodiny, s nabíjecím pouzdrem se jejich životnost prodlouží o dalších 20 hodin. Pohodlné užívání zajištují dotykové snímače, které naleznete po stranách sluchátek, a funkce potlačující šum zvyšuje kvalitu hovorů.





Pro větší komfort při práci na notebooku je dobré mít po ruce také myš. Při častém cestování a práci na dálku je vhodnou volbou ta nejmenší. YENKEE Valletta YMS 4010SG (doporučená MOC 249 Kč) je miniaturní bezdrátová myš, která se připojuje k počítači pomocí Nano přijímače a funguje až na vzdálenost 10 metrů. Myš je díky svému symetrickému tvaru vhodná pro praváky i leváky. Příjemný bonusem na cesty pak může být i čtečka karet YENKEE YHC 103SR(doporučená MOC 449 Kč), díky které budete do počítače schopni okamžitě nahrát fotografie z pracovních cest. Jde o stylový adaptér pro USB, který kombinuje USB rozbočovač se třemi porty pro externí zařízení a se čtečkou karet včetně USB C připojení mobilního telefonu. Takto vybaveni, respektive zabaleni se můžete vydat na cestu hned.

*V čem jsou zásadní rozdíly? Povinnost chodit každý pracovní den do kanceláře před dvěma roky opadla a plně se už neobnovila. Až 74 % pracovníku bylo spokojeno s prací na dálku a chtějí si tento stav udržet. Proto firmy čím dál častěji v zájmu nalákání nových zaměstnanců a udržení stávajících nabízejí možnost home office. Tedy práci z domova, která ale nemusí nutně být pouze doma. Můžete jít pracovat do oblíbené kavárny nebo odjet na místo, třeba na chatu, kam jste se dříve dostali jen o víkendu. Třetí možností je tzv. remote režim, tedy práce na dálku ze zahraničí. Stále více mladých lidí, povětšinou freelancerů, se staví do pozice digitálních nomádů a vybírají si k práci jakékoliv místo na světe. Jedná se zejména o Asijské země, kdy na Madeiře je tento způsob pracovního závazku dokonce podporován vládou.