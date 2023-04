Kritické chyby se nevyhýbají ani průmyslovému IT

Agentura CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) varuje před zásadními chybami v softwaru ICS (industrial control systems) a SCADA (supervisory control and data acquisition) od různých dodavatelů, přičemž některé ze zranitelností by mohly útočníkům umožnit snadný přístup do systémů a na dvě už dokonce existují exploity. Navíc záplaty nejsou pro některé z nich ještě k dispozici.