K dosažení těchto a celé řady dalších cílů naprosté většiny klientů napomáhá svými službami M2C Space. Jedná se o zcela unikátní pracoviště, největší svého druhu ve střední Evropě, které díky nejmodernějším technologiím, analytickým softwarům a specialistům vzdáleně kontroluje a ovládá technologie klienta, chrání jeho majetek a minimalizujeme jeho ztráty při co nejnižších nákladech. Klientovi rovněž poskytuje konkrétní data pro přípravu úspěšných marketingových kampaní.

Uplatnění M2C Space je široké. Největší využití má v oblasti retailu a obchodních center, průmyslových a logistických objektů a rovněž v oblasti hotelů a administrativních budov.

V oblasti retailu a obchodních center se služby dohledového centra využívají zejména při odhalování a snižování interní a externí kriminality, identifikaci návštěvníků vstupujících do objektu, monitoringu jejich pohybu a koncentraci na určitých místech. Díky dálkovému dohledu lze vzdáleně ovládat parkovací navigační systém v obchodních centrech nebo čtení SPZ vozidel vjíždějících do objektu. Čtení SPZ slouží k identifikaci vozidla při vjezdu, vyhledávání jeho polohy na parkovišti, platbě parkovného a v návaznosti na to otevírání závor, monitoringu případných škod na vozidle apod. Kamerový systém a analytické softwary M2C Space také přispívají k bezpečí samotných zákazníků. Všimne si například, že někdo upadl. Na situaci okamžitě upozorní operátora, který může zalarmovat místní personál nebo přivolat záchranku. Doba reakce, než si někdo zraněného všimne, se v průměru díky našim softwarům a zkušeným operátorům zkrátí o 10–15 minut, což je naprosto klíčové pro záchranu lidského života.

V průmyslových a logistických objektech dálkový dohled M2C Space umožňuje implementovat zcela automatizovanou vrátnici, automaticky kontrolovat objekty pomocí analytických softwarů kamerového systému, implementaci IoT technologií a jejich využívání v provozu, vzdálené řízení logistických procesů, monitoring technických zařízení budov (MaR, IoT čidla) apod.

Hotely a administrativní centra využívají M2C Space k optimalizaci nákladů na ostrahu a zvýšení kvality zabezpečení objektu, ke kontrole provozu, vzdálenému řízení budov zvyšující komfort nájemcům, ke vzdálenému ovládání optimalizace využití energií a dalším činnostem.

Ve všech výše uvedených oblastech pak lze využít technologickou novinku společnosti M2C – e-Reception. Její uplatnění v praxi je variabilní – jako hotelový check-in, kiosek na vjezdech do logistických areálů, výdej benefitních karet a dárkových poukazů v obchodních centrech, registraci pacientů na soukromých klinikách atd.

e-Reception výrazně usnadňuje a zrychluje registraci návštěv, ohlášení i navigaci na požadovanou schůzku. Klientovi přináší úsporu času a finančních nákladů, výhodou je možnost dlouhodobého pronájmu a rychlá návratnost investice.

Společnost M2C přistupuje ke každému klientovi individuálně a připraví každému z nich podle požadavků řešení přímo na míru.

