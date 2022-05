Máte iPhone? A znáte všechny vychytávky, které tenhle telefon nabízí?

Režim červeného světla

O tom, že vám modré světlo před spaním příliš nesvědčí, jste už nejspíš někde četli. Co jste ale možná netušili, je, že svého miláčka z dílny Apple nemusíte ve večerních hodinách odkládat. Stačí, když si na něm zapnete tzv. režim červeného světla. Tento typ svícení působí přívětivěji na váš zrak a také si díky němu můžete užít kvalitnější spánek. Navíc, pokud jej na svém iPhonu povolíte, snadno ho můžete kdykoliv zapnout tak, že 3× zmáčknete boční pravé tlačítko.





Začněte tím, že si otevřete „Nastavení“. Z něj přejděte do složky „Zpřístupnění“ a v ní zvolte možnost „Zkratka zpřístupnění“. Poté označte položku „Filtry barev“ a přetáhněte ji na první pozici v seznamu pomocí tří čárek napravo. Pro tuto chvíli máte hotovo a vraťte se zpět do „Nastavení“. Postupujte stejným způsobem až do složky „Filtry barev“ a ty zapněte. Níže klikněte na položku „Barevné tónování“ a oba posuvníky s názvem „Intenzita“ a „Odstín“ přetáhněte úplně doprava. V ten moment byste měli spatřit červený displej a pro jeho vypnutí 3× zmáčkněte boční tlačítko.

Notifikace pomocí LED blesku

Pamatujete časy, kdy se na telefon lepily speciální samolepky, které při zazvonění či vibraci začaly blikat? Dnes si takovouto vizuální upomínku na iPhonu snadno nastavíte. Navíc, budete-li mít telefon v tichém režimu, může na vás pomocí LED blesku mrknout, že vám dorazila nová zpráva. Stačí, když půjdete do „Nastavení“ a kliknete na možnost „Zpřístupnění“. Poté zvolte složku „Audiovizuální pomůcky“ a úplně dole aktivujte funkci „Výstrahy bleskem LED“.

Soukromí především

Operační systém iOS 15, kterým disponuje nový iPhone 13, vám chce dopřát maximální soukromí. Proto se daleko důkladněji stará o bezpečnost procházení webů a odesílání e-mailů. A to tak, že omezuje způsoby, kterými mohou další strany sledovat vaše chování v online prostoru. Stačí si zapnout funkci iCloud Private Relay, která zakrývá osobní informace typu IP adresa nebo poloha.

Otevřete si složku „Nastavení“ a klikněte na „Apple ID“. Poté přejděte na složku „iCloud“ a klepněte na „iCloud Private Relay“ a zkontrolujte, zda je přepínač v zapnuté poloze.