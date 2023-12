Máte po poslední aktualizaci pomalé Windows 11? Zkuste tohle řešení!

Uživatel, který po aktualizaci systému Windows 11 verzí Windows 11 2023 zaznamenal pokles výkonu ve hrách o přibližně 8 %, obdržel od společnosti Microsoft návod na opravu, která problém vyřešila.





Uživatel vystupující na sociální platformě Reddit pod přezdívkou BNSoul změřil výkon svého počítače AMD 5800X3D před aktualizací systému Windows 11 a po ní.

„Jednoduše řečeno (sic), každý benchmark procesoru ukazuje výrazně snížený výkon procesoru po aktualizaci na Windows 11 23H2 z 22H2, a to i po čerstvé/čisté instalaci. Mohl bych sem přidat nekonečný seznam výsledků benchmarků, ale zkrátka řekněme, že 23H2 je vždy o 5 – 8 % pomalejší v každém z nich, ať už jde o jednovláknové nebo vícevláknové procesy ve srovnání s 22H2,“ napsal.

Problém – alespoň soudě dle informací z příslušného vlákna na Redditu – se zdá být omezen na procesory AMD Ryzen. Jiní uživatelé si však stěžovali i u počítačů obsahujících procesory Intel 13. generace, a to přímo na stránkách Microsoftu.

Po několika dnech naštěstí BNSoul obdržel od společnosti odpověď, která problém zřejmě řeší.

„Po třech dnech jsem obdržel odpověď od společnosti Microsoft,“ dopsal do diskuze později dotyčný. „Řekli mi, abych resetoval Windows Defender pomocí několika PowerShell příkazů (1: „Set-ExecutionPolicy Unrestricted“ a 2: „Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage“), pak restartoval počítač a povolil virtualizaci procesoru v BIOSu (SVM v mém BIOSu X570). Potom ve Windows 23H2 otevřete Zabezpečení systému Windows a v nastavení Izolace jádra povolte Integritu paměti. Restartujte a Hypervisor by měl být spuštěn, Zabezpečení virtualizace bude Povoleno a… to problémy s výkonem procesoru vyřeší, CPU nyní funguje jako v 22H2, kde jsem měl tyto bezpečnostní funkce zakázané.“

Takže řečeno jinak: Oprava vyžaduje otevřít PowerShell (Win + zadat PowerShell), ideálně v režimu správce. Poté zadejte následující příkaz:

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage

Restartujte počítač a zkontrolujte, zda je v systému BIOS povolena virtualizace procesoru. Otevřete aplikaci Zabezpečení systému Windows v nabídce Nastavení a zkontrolujte, zda je v části Izolace jádra povolena Integrita paměti. Restartujte počítač.

Pokud má Microsoft pravdu, mělo by to snad vyřešit zpomalení procesoru, které jste zaznamenali po aktualizaci na verzi Windows 11 2023. Po provedení opravy uživatel uvedl, že herní benchmarky jsou na očekávané úrovni ve srovnání s Windows 11 22H2, a dokonce se zvýšily i některé benchmarky GPU.